-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

جورجينا ترتدي فستان من توقيع رونالدو في أسبوع الموضة.. وهذا ما كتب على ظهره! (فيديو)

جواهر الشروق
  • 189
  • 0
جورجينا ترتدي فستان من توقيع رونالدو في أسبوع الموضة.. وهذا ما كتب على ظهره! (فيديو)
جورجينا خلال عرض

لفتت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغز الأنظار خلال أسبوع الموضة بباريس، بعد ارتدائها فستانا من توقيع شريكها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وظهرت جورجينا في مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعلا واسعا، وهي تسير على منصة العرض مرتدية فستانا رياضيا باللون الأحمر يحمل توقيع رونالدو. واعتمدت خلال العرض ربطة شعر عادية إلى الخلف مع وضع مكياج بسيط.

وكتب مهاجم النصر السعودي على ظهر الفستان: “إلى الحب في حياتي .. كريستيانو رونالدو”.

وبحسب ما أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد عرضت جورجينا زيا للعلامة السويسرية الشهيرة “فيتمينتس Vetements”، التي انطلقت عام 2014، لكن هذه المرة بتصميم مختلف وغير تقليدي.

وارتدت جورجينا فستانا طويلا مصنوعا من قميص رياضي لرونالدو، يعود إلى فترة تمثيله فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن دون أن يحمل علامة النادي الشهيرة.

وقالت الصحيفة إن الدمج بين الموضة والأزياء الرياضية، أو ما يُعرف بـ “بلوك كور blokecore”، بدأ يكتسب شعبية كبيرة الموسم الجاري.

وشاركت جورجينا في الأسبوع الخاص عبر عرض مجموعة “Women Ready-Weather” للشتاء والخريف.

مقالات ذات صلة
فيديو صادم لـ 7 رجال ينهالون بالضرب المبرح على فتاة!

فيديو صادم لـ 7 رجال ينهالون بالضرب المبرح على فتاة!

مقتل 7 نساء بطريقة وحشية على يد أزواجهن في يوم واحد بتركيا.. ما القصة؟

مقتل 7 نساء بطريقة وحشية على يد أزواجهن في يوم واحد بتركيا.. ما القصة؟

بعد سنوات من إعلانها الالتزام والاعتزال.. أمل حجاري تطل على جمهورها بدون حجاب!

بعد سنوات من إعلانها الالتزام والاعتزال.. أمل حجاري تطل على جمهورها بدون حجاب!

بعد ترندات وتكهنات.. شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل بشأن عودتها لحسام حبيب!

بعد ترندات وتكهنات.. شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل بشأن عودتها لحسام حبيب!

بالفيديو.. لهذا السبب تم رمي عارضات أزياء بالقمامة في ميلانو!

بالفيديو.. لهذا السبب تم رمي عارضات أزياء بالقمامة في ميلانو!

تقرير يكشف حقيقة إدارة لاعبات إيرلنديات لظهورهن أثناء عزف نشيد الاحتلال

تقرير يكشف حقيقة إدارة لاعبات إيرلنديات لظهورهن أثناء عزف نشيد الاحتلال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد