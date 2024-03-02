جورجينا ترتدي فستان من توقيع رونالدو في أسبوع الموضة.. وهذا ما كتب على ظهره! (فيديو)

لفتت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغز الأنظار خلال أسبوع الموضة بباريس، بعد ارتدائها فستانا من توقيع شريكها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وظهرت جورجينا في مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعلا واسعا، وهي تسير على منصة العرض مرتدية فستانا رياضيا باللون الأحمر يحمل توقيع رونالدو. واعتمدت خلال العرض ربطة شعر عادية إلى الخلف مع وضع مكياج بسيط.

وكتب مهاجم النصر السعودي على ظهر الفستان: “إلى الحب في حياتي .. كريستيانو رونالدو”.

وبحسب ما أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد عرضت جورجينا زيا للعلامة السويسرية الشهيرة “فيتمينتس Vetements”، التي انطلقت عام 2014، لكن هذه المرة بتصميم مختلف وغير تقليدي.

وارتدت جورجينا فستانا طويلا مصنوعا من قميص رياضي لرونالدو، يعود إلى فترة تمثيله فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن دون أن يحمل علامة النادي الشهيرة.

وقالت الصحيفة إن الدمج بين الموضة والأزياء الرياضية، أو ما يُعرف بـ “بلوك كور blokecore”، بدأ يكتسب شعبية كبيرة الموسم الجاري.

وشاركت جورجينا في الأسبوع الخاص عبر عرض مجموعة “Women Ready-Weather” للشتاء والخريف.