جورجينا تكشف حقيقة تعرض ابن رونالدو للاعتداء في مدرسته السعودية

كشفت جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، حقيقة تعرض ابنهما للاعتداء بمدرسته السعودية.

وكتبت جورجينا، عبر “ستوري” حسابها على إنستغرام: “بعض التقارير نشرت أخبارا سلبية عن وضع أبنائي في المدرسة، أود أن أنوه أنها أخبار غير صحيحة بالمرة، أطفالنا يدرسون في مدرسة رائعة”.

وأضافت: “نقدر تماما العمل العظيم الذي يقدم لنا كعائلة وعلى المستوى الشخصي.. أطفالنا تعرفوا على أصدقاء ودودين، وسعداء للغاية في مدرستهم الجديدة في الرياض”.

وأردفت: “لحسن حظنا دائما ما نحظى بتجارب رائعة في كل بلد وفي كل مدرسة”.

وانتشرت عبر شبكات التواصل خلال الساعات الماضية، أنباء عن تعرض أحد أبناء الدون للضرب في المدرسة ومعاملته بطريقة سيئة، وهو ما نفته جورجينا بشكل قاطع.

يذكر أن للنجم البرتغالي خمسة أطفال: كريستيانو جونيور، المولود عام 2010 من أم مجهولة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتوأمان إيفا وماتيو، المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضا، وآلانا مارتينا، التي أنجبتها جورجينا في عام 2017، وطفلة أخرى في 18 أفريل 2022.

وتقيم عائلة كريستيانو رونالدو فى المملكة العربية السعودية منذ توقيعه لنادى النصر السعودى في جانفي الماضي، ويلعب نجله الأكبر رونالدو جونيور في أكاديمية مهد في المملكة العربية السعودية.