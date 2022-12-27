جورجينا تهدي رونالدو أغلى سيارة في العالم.. وهذه أطرف التعليقات (فيديو)

تفاعل رواد شبكات التواصل بشكل طريف مع مقطع فيديو متداول لجورجينا رودريغز وهي تهدي شريكها كريستيانو رونالدو أغلى سيارة في العالم.

يظهر في الفيديو الذي انتشر عشية أعياد الكريسماس، رونالدو حاملا ابنته وهو يتوجه نحو جورجينا التي استقبلته رفقة بقية أفراد العائلة لتعايده.

وارتدت جورجينا ثوبا أحمرا كما زينت سيارة “رولز رويس” بشريط هدايا يحمل نفس اللون.

وعبر رونالدو عن إعجابه بالهدية، حيث زينت وجهه ضحكة عريضة، وانتهى الفيديو بركوب أفراد العائلة في سيارة الأحلام.

ونشر رونالدو، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات صورة للسيارة، ووجه من خلاله الشكر لحبيبته.

تعليقات طريفة وجدل بين الأزواج

وقال نشطاء من باب المزاح إن جورجينا زوجة صالحة، و”هكذا الزوجات ولا بلاش”.

فيما ردت إحداهن على زوجها الذي تمنى أن تهديه زوجته شيئا ثمينا بالقول: “لو أبيع أعضائي ما أقدر أشتريها”.

وتساءل آخرون ماذا أهدت باقي الزوجات لأزواجهن؟ لتشتعل حرب تعليقات بين الجنسين أغلبها أن الأموال لرونالدو وهو من يغرقها بالهدايا.

ولأن صديقة رونالدو كانت فقيرة جدا قبل أن تلتقيه وكانت تعيش في مستودع، ذهب البعض للقول بأنها اشترت السيارة من أمواله.

في ذات السياق عبّر مغردون عرب بصريح العبارة: “من لحيتو بخّرلو”، أما أحلام شباب في مقتبل العمر بعد انتشار الصور هو فتاة كجورجينا!

يذكر أن العارضة الأرجنتينية نشرت مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث أهدت شريكها سيارة رولز رويس غوست.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georgina Rodríguez (@georginagio)

وصدرت السيارة عام 2022 أي أنها أحدث موديل، وتشير المنصة الرسمية بأسعار سيارات رولز رويس أن سعرها 343 ألف دولار.

رولز رويس تتصدر قائمة أفخم 10 سيارت في العالم

وجاءت رولز رويس على رأس قائمة أغلى السيارات الجديدة في العالم لعام 2022، وتمثل عودة العلامة البريطانية إلى الريادة.

تتميز بتصميم خارجي فريد من لونين، وتشطيبات راقية مخصصة من الداخل، وجناح استضافة “ريسبشن” مزود بثلاجة.

كذلك، تعتمد على محرك V12 بسعة 6.7 لتر، ومزود بشاحن توربيني مزدوج، ويولد قوة ما بين 563 حصان و 600 حصان.

وتبدأ أسعار السيارة من 28 مليون دولار.