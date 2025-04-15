جورجينا رودريغيز تثير الجدل باختيار دعاء عربي لوشمها.. هل تخاف من العين؟

أثارت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب الدعاء العربي الذي اختارته ليكون وشما على يدها.

وكشفت جورجينا عن الوشم الجديد من خلال نشر صورة ليدها وهي تضع مجوهرات ثمينة، وعلى الجانب كتب باللغة العربية: “وابعد عنا الشر آمين “، ما جعل نشطاء يتفاعلون مع منشورها بشكل لافت، ويؤكد معظمهم بأنها تخاف من العين.

جورجينا مره تخاف من العين والحسد حتى حطته وشم pic.twitter.com/H0vJ3aqZP2 — كَ (@d7cr_) April 14, 2025

وأظهرت الصورة جورجينا وهي تمسك حقيبة بنية فاخرة بيدها اليسرى، التي تزيّنت بخاتم ماسي ضخم وساعة مرصعة بالألماس، فيما بدا الوشم العربي واضحًا أسفل معصمها.

ويأتي المنشور بعد سلسلة من القصص المصوّرة نشرتها جورجينا، تضمنت صوراً لأشجار النخيل وقمر ليلة 15، ما فسّره البعض بمثابة دلالة على تزايد ارتباطها بالثقافة السعودية، خصوصاً أنها أصبحت وجهاً مألوفاً في الفعاليات الاجتماعية والرياضية المرتبطة برونالدو والنادي العاصمي.

يذكر أن جورجينا رودريغيز ولدت يوم 27 جانفي عام 1994، وانتقلت في سن صغيرة من الأرجنتين إلى إسبانيا، أرض الجذور لعائلتها، حيث عاشت في منطقة جاكا بمقاطعة هويسكا.

وبدأت علاقتها مع كريستيانو رونالدو في عام 2016، عندما كانت تعمل في محل “GUCCI” الشهير للملابس، و”صاروخ ماديرا” كان لاعبا في ريال مدريد.

ورغم أن جورجينا لم تكن قصة الحب الأولى في حياة أسطورة الكرة البرتغالية، لكنها تعد صاحبة أطول العلاقات استمرارية معه والممتدة لـ7 سنوات.

وشهدت تلك العلاقة إنجاب جورجينا لابنتين، آلانا مارتينا، وبيلا إزميرالدا، ولكنها مرت بلحظة مأساوية بوفاة “أنخيل” الشقيق التوأم للأخيرة، أثناء الولادة في أفريل 2022.

ومنذ انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي نهاية العام 2022، تقيم جورجينا معه في الرياض، حيث دأبت على مشاركة متابعيها تفاصيل متعددة من حياتها اليومية، كما أبدت تفاعلًا مع الثقافة المحلية، سواء من خلال الأزياء أو المناسبات أو استخدام اللغة العربية.

وزاد اهتمام الجمهور العربي بإطلالاتها والأنشطة التي تمارسها هناك، كما لاحظ المتابعون كيف تحاول على موازنة أسلوبها الأنيق مع طبيعة المجتمع العربي، حيث ظهرت في مناسبات عديدة بملابس أنيقة ومحتشمة تناسب الثقافة المحلية.