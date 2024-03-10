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جورجينا شريكة رونالدو بطلة فيلم سعودي عن زواج المسيار!

جواهر الشروق
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جورجينا شريكة رونالدو بطلة فيلم سعودي عن زواج المسيار!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بوستر مسلسل سعودي جديد عن زواج المسيار بطلته عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغز.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أعلن الممثل السعودي عبد الله السدحان عن مسلسله الجديد الذي تشارك فيه صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر السدحان بوستر مسلسله الجديد “أضرار زواج المسيار”، ويظهر في الإعلان السدحان إلى جانب جورجينا ما أثار تساؤلات حول دخولها عالم التمثيل من باب الدراما السعودية.

وعلق السدحان على البوستر قائلا: “قريبا في عيد الفطر بإذن الله.. كل عام والجميع بألف خير”.

ولم تعلق جورجينا على ما نشره السدحان، لكن نشطاء تفاعلوا مع المنشور، حيث طغت التعليقات الساخرة، بينما أشار البعض إلى أنه غير صحيح وتم التلاعب به عبر برنامج الفوتوشوب، كما بينوا أن المنشور بدأ بتصميم هزلي ثم انتشر كأنه خبر حقيقي.

وقال أحدهم إن الفنان السعودي علق على انتشار هذه الشائعة بسخرية وكتب “قريباً في العيد” على الرغم أن البوستر يحمل عنوان رمضان معانا.

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