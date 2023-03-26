جورجينا عن علاقتها برونالدو: أمام الله نحن متزوجان وهو يحمينا ويبقينا سويا!

كشفت جورجينا رودريغيز، عن طبيعة علاقتها بمهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، وأكدت بأنهما متزوجان أمام الله وأنه يحميهما ويبقيهما سويا.

وسلطت عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية الضوء على حياتها الشخصية مع رونالدو مع إطلاق الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي “أنا جورجينا” من إنتاج منصة “نتفليكس”.

وقالت جورجينا: “أنا ورونالدو متزوجان في عيني الله، وهذا ما يهمني إنه يحمينا ويبقينا سويا”.

وأضافت: “مع ذلك في يوم من الأيام سيأتي حفل الزواج، وأنا محظوظة لأنني أستطيع أن أريكم أحلامي وهي تتحقق، وأنا أقدر الفرص التي منحها لي الله”.

يذكر أن جورجينا رودريغيز ولدت يوم 27 جانفي عام 1994، وانتقلت في سن صغيرة من الأرجنتين إلى إسبانيا، أرض الجذور لعائلتها، حيث عاشت في منطقة جاكا بمقاطعة هويسكا.

وبدأت علاقتها مع كريستيانو رونالدو في عام 2016، عندما كانت تعمل في محل “GUCCI” الشهير للملابس، و”صاروخ ماديرا” كان لاعبا في ريال مدريد.

ورغم أن جورجينا لم تكن قصة الحب الأولى في حياة أسطورة الكرة البرتغالية، لكنها تعد صاحبة أطول العلاقات استمرارية معه والممتدة لـ7 سنوات.

وشهدت تلك العلاقة إنجاب جورجينا لابنتين، آلانا مارتينا، وبيلا إزميرالدا، ولكنها مرت بلحظة مأساوية بوفاة “أنخيل” الشقيق التوأم للأخيرة، أثناء الولادة في أفريل 2022.

وذكرت في تصريحات سابقة عام 2021 إن ارتباطها بالعديد من المشروعات المستقبلية المثيرة للاهتمام مع رونالدو كان السبب في تأخر خطوة الزواج الرسمي.

واستطاعت التكيف مع الحياة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الأخيرة، ويعتقد أن الجزء الثاني من مسلسلها الوثائقي تم تصويره هناك، حسب روسيا اليوم.