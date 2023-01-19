جورجينا ممنوعة من انتهاك حرمة رمضان علانية في السعودية

كشفت صحيفة إسبانية أن عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغز ممنوعة من انتهاك حرمة رمضان علانية خلال إقامتها في السعودية.

وبحسب ما نشرت صحيفة ماركا في أحد تقاريرها عن جورجينا، فإنها مجبرة على الالتزام بمجموعة من القواعد الصارمة.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، فإن هناك تغييرات ستطرأ على حياة جورجينا في بلاد الحرمين.

وقالت ماركا إنه بات لزاما على صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو احترام الذوق العام في ملابسها.

وذلك أثناء تواجدها بالأماكن العامة، كارتداء العباءة، وتجنب الملابس الشفافة والقصيرة.

أيضا، يُمنع عليها استيراد أو تناول الكحول ومنتجات لحم الخنزير، وتناول الطعام في الأماكن العامة خلال الشهر الفضيل.

وفيما يخص الحرمين الشريفين فلا يمكنها زيارة مكة والمدينة، وكل الأماكن التي تحتوي على مقدسات إسلامية.

أما المعالم السياحية الأخرى فيمكنها الحصول على تصاريح خاصة لمشاهدتها ودخولها.

يذكر أن جورجينا التزمت بالذوق العام في السعودية، منذ اللحظة التي وصلت فيها برفقة رونالدو للإقامة في السعودية.

وارتدت العارضة عباءة فوق ملابسها الضيقة في أول ظهور لها أثناء الاحتفال في ملعب مرسول بارك.

كما شاركت أول صورها في المملكة وهي ترتدي معطفا من الفرو.

وكان نادي النصر قد أقام حفلا لاستقبال رونالدو حضره آلاف المشجعين في مدرجات ملعب مرسول بارك، ورددوا الهتافات وحملوا صورا ولوحات تحمل عبارات باسم كريستيانو.

ونادت الجماهير على جورجينا خلال الاحتفال بعد وصولها رفقة أبناء رونالدو، لتبادلهم التحية وترفع يدها، في إشارة إلى شكرهم.

وأشاد نشطاء باحترام صديقة اللاعب لتقاليد البلد، بعدما أطلت بملابس مستورة.

وارتدت العارضة التي اعتادت على التبرج واللباس المكشوف، العباءة ومن تحتها سروال جينز وتيشرت أسود.

ووصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمسية الاثنين 2 جانفي 2023 إلى الرياض، رفقة عائلته، بعد انضمامه رسميا إلى نادي النصر.

وتعاقد النادي السعودي رسميا مع النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما حتى 2025.