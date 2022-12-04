جورج قرداحي ينفي اعتناقه الإسلام.. وهذا ما قاله عن القرآن (فيديو)

نفى الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، كل ما تم تداوله بشأن تغيير ديانته واعتناقه الإسلام، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تلاحقه شائعات مماثلة.

وقال قرداحي، خلال حلوله ضيفا ببرنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “كانت شائعة منذ أن قدمت برنامج من سيربح المليون”.

وأضاف: “عندما كنت أقدم البرنامج، كنت أتلو القرآن الكريم بشكل جيد وسليم، ومن خلال حفظى لآيات كثيرة من القرآن التي أعتبرها منارة للحياة سواء للمسلم أو للمسيحي أو لأي إنسان آخر”.

وتابع: “هذه الآيات قيم إلهية وقيم إنسانية مختصرة بلغة الإعجاز ولكن شائعة اعتناقي الإسلام تكررت كثيرا ونفيتها”.

وعن حقيقة إفلاسه بعد تركه العمل في وسائل الاعلام، رد قائلا: “إفلاسي شائعة مغرضة وسخيفة والسوشيال ميديا كارثة وطلع أشياء محدش يحسب لها”.

يذكر أن قرداحي إعلامي وسياسي لبناني، يعتنق الديانة المسيحية، شغل منصب وزير الإعلام منذ 10 سبتمبر 2021 وحتى استقالته في 3 ديسمبر 2021.