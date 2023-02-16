جوردن يتبرع بـمبلغ ضخم في عيد ميلاده الـ60

سيتبرع أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردن، بمبلغ قدره 10 ملايين دولار لمؤسسة “Make a wish” “تمنى أمنية”، في عيد ميلاده الـ60.

ويعتبر تبرع نجم شيكاغو بولز السابق لهذه الجمعية الأكبر في تاريخها، والذي يهدف إلى تحقيق أمنيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و18 عاما والذين يعانون من أمراض خطيرة.

ويملك حامل لقب دوري “أن بي إيه”، 6 مرات ارتباطا طويلا مع المنظمة، حيث عمل أولا معها في عام 1989.

وجاء في بيان للمؤسسة، أن الملياردير الذي سيبلغ عامه الستين الجمعة يأمل في أن تلهم لفتته الآخرين للتبرع للمؤسسة.

ونقل البيان عن جوردن قوله: “على مدار 34 عاما الماضية، تشرفت بالشراكة مع “Make a wish” والمساعدة في جلب الابتسامة والسعادة للعديد من الأطفال”.

وتابع: “رؤية صمودهم وقوتهم خلال هذه الأوقات العصيبة من حياتهم كانت حقا مصدر إلهام، لا يمكنني التفكير في هدية عيد ميلاد أفضل من رؤية الآخرين يشاركونني في دعم الجمعية، حتى يتمكن كل طفل من تجربة سحر تحقيق أمنيته”.