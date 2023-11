جورك : المنصة الجديدة للذكاء الاصطناعي لمنافسة “شات جي بي تي”

أعلن إيلون ماسك عن إطلاق نموذجه الجديد للذكاء الاصطناعي والذي أنتجته مؤسسته “إكس أي إي“، وهو النموذج المسمى “جورك”.

هذا النموذج من ميزاته هو إمكانية الولوج وبطريقة آنية إلى منصة “إكس”، تويتر سابقا، وسيتم اقتراحه في البداية على المشتركين في الصيغة الأغلى في المنصة.

xAI’s Grok system is designed to have a little humor in its responses pic.twitter.com/WqXxlwI6ef

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023