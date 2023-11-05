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جورك : المنصة الجديدة للذكاء الاصطناعي لمنافسة “شات جي بي تي”

الشروق أونلاين
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جورك : المنصة الجديدة للذكاء الاصطناعي لمنافسة “شات جي بي تي”
ح. م
أعلن إيلون ماسك عن إطلاق نموذجه الجديد للذكاء الاصطناعي والذي أنتجته مؤسسته "إكس أي إي"، وهو النموذج المسمى "جورك".

أعلن إيلون ماسك عن إطلاق نموذجه الجديد للذكاء الاصطناعي والذي أنتجته مؤسسته “إكس أي إي“، وهو النموذج المسمى “جورك”.

هذا النموذج من ميزاته هو إمكانية الولوج وبطريقة آنية إلى منصة “إكس”، تويتر سابقا، وسيتم اقتراحه في البداية على المشتركين في الصيغة الأغلى في المنصة.

ماسك الذي أعلن عن منصته الجديدة عبر حسابه في “إكس”، قال أن هذا النموذج يمتلك حس الدعابة.

وقد كان ماسك من بين المؤسسين لشركة “أوبن أي إي” التي أطلقت نهاية 2022 نموذج الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي“، وهذا قبل الخروج منها.

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