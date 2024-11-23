جوزيب بوريل: دول الاتحاد الأوروبي ملزمة باعتقال نتنياهو

انتقد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، تقاعس بعض الدول عن دعم قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ودعاها للالتزام بهذا القرار.

ووفقا لما نقلته وكالة “الأناضول”، بوريل وخلال كلمته في مؤتمر عقد اليوم السبت، 23 نوفمبر، في قبرص قال إن “هذا القرار ليس سياسيا، إنما قرار محكمة دولية أنشئت بدعم قوي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وقارن جوزيب بوريل بين تأييد عديد الدول لقرار الجنائية الدولية حين أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصمت بعض منها اليوم إزاء قرار المحكمة اعتقال نتانياهو وغالانت.

وقال بوريل: “باعتباري نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد، أطلب من الدول الأعضاء دعم المحكمة الجنائية الدولية”.

كما أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف غالانت.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن “هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين”، وأوضح: “جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية