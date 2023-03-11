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الجزائر

جوزيب بوريل في زيارة رسمية إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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جوزيب بوريل في زيارة رسمية إلى الجزائر
أرشيف
جوزيب بوريل

يجري مفوّض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، زيارة رسمية إلى الجزائر، يومي 12 و13 مارس الجاري.

وسيحظى بوريل لدى حلوله بالجزائر، حسب ما جاء في بيان للخارجية الجزائرية يوم السبت، باستقبال كل منّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

الزيارة هي الأولى من نوعها للمسؤول الأوروبي منذ تولّيه منصب المفوّض السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في 2019.

وتأتي هذه الزيارة أشهرا قليلة بعد قدوم رئيس المجلس الأوروبي شارلس ميشال في سبتمبر 2022، في سياق تعزيز العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.

وسيتمّ تباحث عدّة قضايا دولية وإقليمية في هذه الزيارة، على غرار ملفات الوضع في منطقة الساحل، ليبيا، الصحراء الغربية، والقضية الفلسطينية، يضيف البيان.

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