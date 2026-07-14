جوفنتوس ونابولي يشعلان الصراع الإيطالي لضم رفيق بلغالي

بات مرشحاً بقوة لمغادرة فريقه الحالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تزايد الاهتمام بخدمات المدافع الدولي الجزائري، رفيق بلغالي، لاعب نادي هيلاس فيرونا، الذي بات مرشحاً بقوة لمغادرة فريقه الحالي وخوض تجربة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المستويات اللافتة التي قدمها في الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

وبحسب ما أورده الصحفي الإيطالي الشهير ألفريدو بيدولا، فإن عملاقي الدوري الإيطالي، ناديا يوفنتوس ونابولي، قاما بالفعل بجس نبض اللاعب الجزائري، في خطوة أولية واستكشافية لبحث شروط وإمكانية التعاقد معه وضمه رسمياً. ولا يتوقف الصراع عند هذا الحد؛ إذ دخل ناديان إيطاليان بارزان آخران على خط المنافسة الساخنة لخطف توقيعه، مما يعكس القيمة التكتيكية والسوقية المتصاعدة التي بات يتمتع بها نجم “الخضر” الصاعد في الملاعب الإيطالية مؤخراً.

ويُصنف بلغالي حالياً كأحد أبرز الأظهرة اليمنى الواعدة والمطلوبة بشدة في “السيري آ”، نظير التوازن الكبير الذي يمنحه للمنظومة الكروية بفضل صلابته وقدراته البدنية العالية، إلى جانب مساهماته الهجومية الفعالة وعرضياته الدقيقة وسرعته الكبيرة في الارتداد. وهي المؤهلات الفنية الجاهزة التي جعلته الخيار المثالي للأندية الكبرى التي تبحث عن ضخ دماء جديدة في الرواق الأيمن بعناصر تمتلك الجودة والخبرة والدراية الكاملة بأسرار الخطط والمنافسات الإيطالية المعقدة.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة لتؤكد رغبة كبار إيطاليا في استغلال فرصة الميركاتو الحالية للفوز بصفقة النجم الجزائري، حيث يتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة تقديم عروض رسمية لناديه هيلاس فيرونا، في وقت يطمح فيه بلغالي للانتقال إلى فريق ينافس على الألقاب الأوروبية، مما يعزز أيضاً مكانته الدولية كركيزة مستقبلية أساسية في تشكيلة المنتخب الجزائري.