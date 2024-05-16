جوفنتوس يتوّج بكأس إيطاليا للمرة الـ15 في تاريخه

توّج نادي جوفنتوس بكأس إيطاليا للمرة الـ15 في تاريخه، عقب فوزه على أتالانتا بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة، دوشان فلاهوفيتش بعد مرور 4 دقائق، وحافظ “اليوفي” على تفوقه لينتزع لقب كأس إيطاليا للمرة الـ15 في تاريخه والثانية على حساب أتالانتا بعد الفوز عليه بهدفين لهدف واحد، عام 2021.

وبات جوفنتوس أكثر الأندية تتويجا بلقب كأس إيطاليا بعد وصوله إلى المباراة النهائية في 22 مناسبة.