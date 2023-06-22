جوفنتوس يعلن رحيل دي ماريا
أعلن جوفنتوس الإيطالي، رحيل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بعد موسم واحد فقط من الانضمام للنادي.
وودع نادي جوفنتوس دي ماريا، وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: “شكرا لك دي ماريا ونتمنى لك الأفضل.
Grazie Fideo 🫶🏻
— JuventusFC (@juventusfc) June 22, 2023
وأشارت تقارير عديدة، إلى اقتراب المهاجم الأرجنتيني من الانضمام إلى بنفيكا البرتغالي.
ولعب دي ماريا بألوان بنفيكا لمدة 3 أعوام من 2007 حتى 2010، وخاض 121 مباراة، حيث سجل 15 هدفا وصنع 28.
Un anno di Angel Di Maria ▶️
In bocca al lupo per il futuro, Fideo 🫶🏻 pic.twitter.com/QQ2TcQKx0i
— JuventusFC (@juventusfc) June 22, 2023