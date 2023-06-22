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رياضة

جوفنتوس يعلن رحيل دي ماريا

عمر سلامي
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جوفنتوس يعلن رحيل دي ماريا
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أنخيل دي ماريا

أعلن جوفنتوس الإيطالي، رحيل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بعد موسم واحد فقط من الانضمام للنادي.

وودع نادي جوفنتوس دي ماريا، وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: “شكرا لك دي ماريا ونتمنى لك الأفضل.

وأشارت تقارير عديدة، إلى اقتراب المهاجم الأرجنتيني من الانضمام إلى بنفيكا البرتغالي.

ولعب دي ماريا بألوان بنفيكا لمدة 3 أعوام من 2007 حتى 2010، وخاض 121 مباراة، حيث سجل 15 هدفا وصنع 28.

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