جوفنتوس ينضم إلى قائمة الأندية المهتمة بضم محرز

في ظل تماطل مانشستر سيتي في تجديد عقده

انضم نادي جوفنتوس الإيطالي إلى قائمة الأندية الأوروبية الكبير المهتمة التعاقد مع الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الانجليزي، الذي تحوم الشكوك حول استمراره مع النادي السماوي، في ظل عدم التوصل لاتفاق من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بحلول صيف عام 2023.

وقال موقع “غول” العالمي، إن نادي جوفنتوس إلى قائمة المهتمين بالتعاقد مع محرز البالغ من العمر (31) عامًا، إلى جانب كل من عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وبطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان، ويسعى جوفنتوس بقيادة مدربه ماسيمليانو أليغري إلى تعزيز صفوفه وإعادة بناء الفريق، في ظل النتائج الكارثية التي يحققها هذا الموسم، باحتلاله المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد (63) نقطة، وسبق لجوفنتوس إبداء اهتمامه بالحصول على خدمات محمد صلاح، لكن اقتراب النجم المصري من تجديد عقده مع ليفربول، دفع النادي الإيطالي لإيجاد ضالته الجديدة في رياض محرز.

من جهة أخرى، يبدو أن نادي مانشستر سيتي لا يضع تجديد عقد محرز ضمن أولوياته الرئيسية، خاصةً أن النادي الإنجليزي يعمل جاهدًا على توفير الأموال من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، لمعالجة مشاكله التهديفية الموسم المقبل، ما جعل الإدارة تتريث في فتح ملف الدولي الجزائري إلى غاية نهاية الموسم، وتشير بعض المصادر إلى أن إدارة السيتي مستعدة لبيع محرز الصيف المقبل، أي عاما واحدا فقط قبل انتهاء عقده بصفة رسميا، وهذا حتى تتفادى رحيله بصفقة مجانية عام 2023.

إلى ذلك، كان محرز انضم إلى نادي مانشستر سيتي صيف عام 2018، في صفقة قدرت قيمتها بنحو (65) مليون جنيه إسترليني، قادمًا من ليستر سيتي، لينجح قائد المنتخب الجزائري منذ ذلك الوقت في خوض (101) مباراة مع النادي الإنجليزي، أحرز خلالها (31) هدفًا، وشارك محرز منذ بداية الموسم الجاري في 43 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 23 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة، توزعت كالآتي 25 مباراةً في الدوري الإنجليزي، أحرز خلالها 11 هدفًا، مع تقديم خمس تمريرات حاسمة، في حين شارك في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا سجل خلالها 6 أهداف أخرى وقدم تمريرة واحدة حاسمة قبل مواجهة نادي ريال مدريد الإسباني، سهرة اليوم، في ذهاب الدور نصف النهائي.