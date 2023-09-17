جولة افتتاحية ممتازة فنيّا ومؤشرات بموسم أفضل

الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى "موبيليس"

شهدت الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى، مستوى فني مقبول مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أجمع المتتبعون على وجود عمل تقني من المدربين، خاصة في ما يخص طريقة لعب الفرق، والتي أتت بأكلها من خلال مواجهات شهدت ندية ومستوى رياضي جميل غاب عن الميادين للعديد من السنوات.

متعة الجولة الأولى كان اتحاد خنشلة، حيث أجمع كل من شاهد اللقاء، على جمالية الكرة التي كان يطبقها الفريق، حيث ظهرت لمسة المدرب التونسي العقبي في الفريق، من خلال منظومة لعب واضحة، والقيمة الفنية التي أضافها اللاعبون الجدد، أين تمكن من خلالها الإطاحة بالنسر السطايفي، ويريد أن يواصل تأكيد هذا الأداء خلال المواجهة القادمة أمام السوبر الإفريقي اتحاد العاصمة، من جهة أخرى، ورغم الغيابات في تشكيلة الوفاق، واستقالة المدرب عبد القادر عمراني ليلة اللقاء، إلا أنه أبان على مستوى جيد، قد يتحسن مع المستقبل، خاصة مع استقدام المدرب فرانك دوما ومساعده سليمان رحو، الذي حضر اللقاء ومن المنتظر أن يقوم بالعمل على إعادة الوفاق إلى مكانه هذا الموسم، والبداية من لقاء الجولة القادمة أمام مولودية البيض بملعب 08 ماي 45.

مفاجأة الموسم الماضي مولودية البيض، يسعى هو الأخر لبداية مثالية وإعادة سيناريو الموسم المنقضي، الذي تألق فيه أشبال حجار بعد احتلالهم المركز الرابع، حيث أبان عن مستوى مميز ومقبول أمام شباب قسنطينة، تمكن فيها أشبال المدرب الجديد عبد النور حميسي من الفوز بهدف دون رد، وبطريقة مقنعة إلى حد بعيد، أين كان التنظيم الجيد في الميدان ظاهرا للعيان، ولم يشهد اللقاء العشوائية في اللعب، وبالمقابل شباب قسنطينة كان قادرا على الفوز بالبيض، غير أن الحظ لم يحالف المهاجمين في تجسيد الفرص المتاحة، ورغم الهزيمة إلا أن الأداء لم يكن ضعيفا من النادي القسنطيني، رغم الانتقادات التي طالت المدرب اليامين بوغرارة، الذي سيلعب مصيره الأسبوع القادم حينما يستقبل مولودية الجزائر، في مباراة يعتبرها عشاق السياسي مباراة الموسم، والخسارة فيها ممنوعة أمام عميد الأندية الجزائرية.

المولودية العاصمية لم تترك أي مجال للفرصة والمفاجأة، وأكدت نيتها في لعب لفب البطولة من البداية، بعدما تعملقت أمام الصاعد الجديد بن عكنون، الذي لم يصمد أمام القوة الهجومية الكبيرة لأشبال التقني الفرنسي بوميل، الذي غير وجه الفريق عكس الموسم الماضي الذي كانت فيه المولودية غائبة عن النتائج والأداء، بالإضافة إلى تواجد لاعبين بقيمة بلايلي ونعيجي، وغيرهم ممكن ترجموا خبرتهم على الميدان وانعكست على الأداء العام للفريق، الذي كان جيدا، نفس الشيء للصاعد نجم بن عكنون، الذي رغم سقوطه برباعية كاملة، إلا أن هذا لم يمنع من وجود مؤشرات لفريق يحسن لعب الكرة، خاصة أنه كان يطبق كرة جميلة أمام المولودية إلا أن قوة المنافس وضعته في موقف ضعف لمجاراة النسق العالي المفروض من العميد، الذي سيكون فيه زملاء جمال بلعمري أمام امتحان صعب في مواجهة السياسي بملعب هذا الأخير.

داربي الغرب وفى بكل وعوده، من حيث جمالية اللعب، والأهداف وكذلك الحضور الجماهيري الكبير، أين أبان الفريقان عن مستوى فني لا بأس به، خاصة أشبال عبد القادر يعيش، الذين سيطروا بالطول والعرض على أبناء الباهية وهران، وتمكنوا من تقديم وجه مشرف في أولى جولات البطولة، نفس الحالب لمولودية وهران، حيث ورغم الخسارة إلا أنه قدمك مستوى مقبول رغم الغيابات الكبيرة بسبب عدم تأهيل اللاعبين، وكذلك التأخر في التحضيرات، حيث من المنتظر أن يراجع المدرب خير الدين مضوي أوراقه ابتداء من لقاء الجولة القادمة أمام الساورة.

وفي لقاء آخر أوفى المدرب بوزيدي بوعده تجاه أنصار شبيبة القبائل، بعدما حقق الفوز في مقرة بهدف وحيد، زملاء القائد سوياد قدموا مباراة كبيرة وجميلة، أكدوا من خلالها عزمهم على لعب الأدوار الأولى، خاصة مع الانتدابات الكبيرة التي قامت بها إدارة الفريق، بالمقابل وجد نجم مقرة صعوبة في المواجهة، رغم الأداء الجيد إلا أن نقص خبرة اللاعبين كانت ظاهرة للمشاهدين، الذي تابعوا اللقاء، مؤكدين على وجود مواهب في تشكيلة عزيز عباس، التي قد تقلب الطاولة وتقدم وجه أفضل في المستقبل القريب.

المستوى الجيد في حاجة إلى ملاعب كبيرة

ورغم أن المستوى الفني كان مقبول إلى حد بعيد خلال الجولة الأولى، إلا أن حديثنا مع بعض اللاعبين عقب نهاية المواجهات، أكدوا أن المستوى التقني والفني سيكون أفضل لو لعبت اللقاءات في ملاعب كبيرة ومعشوشبة طبيعيا، خاصة عندما تشاهد الملاعب التي احتضنت افتتاح البطولة، على غرار دار البيضاء الذي احتضن لقاء المولودية وبن عكنون في ظروف مناخية صعبة، بالإضافة إلى ملعب مقرة الذي لعبت فيه مواجهة شبيبة القبائل تحت درجة حرارة فاقت 40 درجة.

وطالب المتتبعون بمنح على الأقل الملاعب الجاهزة للفرق، على غرار ملعب ميلود هدفي، حيث يريد الجميع رؤية الحمراوة يستقبلون فيه، بالإضافة إلى ملعب حملاوي، الذي يرفض شباب قسنطينة استقبال مولودية الجزائر فيه لأسباب مجهولة، في انتظار اكتمال الأشغال بملعب 05 جويلية وبراقي، وانتهاء مشروع ملعب الدويرة وتيزي وزو.

الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى:

النتائج:

الجمعة:

ا. خنشلة 1 و. سطيف 0

م. البيض 1 ش. قسنطينة 0

ج. الشلف 2 م. وهران 0

السبت:

ن. مقرة 0 ش. القبائل 1

م. الجزائر 4 ن. بن عكنون 0

مباريات مؤجلة:

الأربعاء 27 سبتمبر:

ن. بارادو ـ ا. الجزائر ( 16.00)

الأربعاء 4 أكتوبر:

ا.سوف – ش. بلوزداد (16.00)