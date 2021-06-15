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بعد نجاح الجولة الأولى ونظرا إلى طلب الجمهور على الفيلم

جولة ثانية عبر الوطن لفريق “هيليوبوليس” تنطلق هذا الأربعاء

زهية منصر
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جولة ثانية عبر الوطن لفريق “هيليوبوليس” تنطلق هذا الأربعاء

بعد الجولة الناجحة التي قادته إلى 13 ولاية، يستأنف فريق فيلم هيوبوليس جولته الوطنية عبر أربع ولايات، هي تيزي وزو أدرار الواذي ومعسكر، حيث تنطلق الجولة بعرض يوم 16 جوان الجاري بسينماتيك تيزي وزو، على أن تنتهي في 28 من الشهر الجاري بعرض في معسكر بقاعة السعادة.

وتأتي هذه الجولة الثانية من نوعها لفريق الفيلم، بعد نجاح الجولة الأولى التي قادت جعفر قاسم وفريقه إلى 13 ولاية عبر الوطن، استقبل فيها الفيلم بحفاوة في القاعات، حيث صالح هذا العمل الجمهور مع السينما وأسقط فرضية مقاطعة الناس للسينما، حيث أكد جعفر قاسم أن الجمهور في حال وجد عملا جميلا فإنه يقبل عليه.

الاحتراف الذي أبداه فريق العمل لا يقتصر فقط على الفيلم، لكن ينطبق أيضا على الخطة الإعلامية والتسويقية للعروض التي قادت المخرج وفريقه إلى مختلف الولايات.

وقال عزيز حمدي، المكلف بالإعلام بالمركز الجزائري لتطوير السينما في تصريح سابق لـ”الشروق”، إنه ونظرا لإقبال الجمهور على الفيلم، فإن بعض القاعات فضلت الإبقاء على العروض التجارية له في انتظار برمجة سلسلة من أعمال أخرى تنتظر دورها قريبا في القاعات.

وأضاف المتحدث أنه وفي انتظار تقديم الحصيلة النهائية لجميع القاعات التي برمج فيها الفيلم، فإنه يتوقع أن يتجاوز الفيلم 10 آلاف تذكرة بيعت في مختلف المناطق التي احتضنت الفيلم.

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