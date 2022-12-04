جولة جديدة للحوار بين الفصائل الفلسطينية بالجزائر

جانب من توقيع الفصائل الفلسطينية على وثيقة "إعلان الجزائر"

أعلن نائب رئيس حركة “حماس” في غزة، السبت، عن لقاء جديد للفصائل الفلسطينية بالجزائر نهاية شهر ديسمبر الجاري، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية.

وقال خليل الحية، خلال مؤتمر محلي يعقد بالتزامن بين رام الله وغزة، إن اجتماعا ستدعو إليه الجزائر نهاية الشهر الجاري لاستئناف مساعي المصالحة الفلسطينية.

وأوضح المتحدث أن حماس “تريد استعادة الوحدة ليس من منطلق حاجات أهل غزة أو الضفة الغربية على أهميتها، وإنما على برنامج ورؤية مقاومة تنطلق من كونها حركة تحرر تريد إنهاء الانقسام”.

واعتبر أن هنالك ثلاثة عناوين كفيلة بترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام، عبر بناء برنامج وطني وقيادة وطنية موحدة، وإعادة تعريف ماهية السلطة الفلسطينية.

وأكد القيادي في حماس على ضرورة التوافق على مرحلة انتقالية يجري فيها تشكيل لجنة تنفيذية وبرنامج وطني فلسطيني وبرنامج توافقي، نسحب عبرها الذرائع، ونعيد بناء المرجعية الوطنية.

وكانت الفصائل الفلسطينية وقعت في 13 أكتوبر الماضي، وثيقة “إعلان الجزائر” للمصالحة، في ختام أعمال مؤتمر “لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية” الذي استمر يومين.

ونص الاتفاق على “الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع“.