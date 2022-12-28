-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
ملتميديا
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
ملتميديا
جولة داخل ملعب براقي بالعاصمة
الشروق أونلاين
2022/12/28
71
0
شارك المقال
ألبومات الصور
مقالات ذات صلة
ملعب مولود هدفي بوهران على أتم الإستعداد لإحتضان منافسات شان 2022
وزير التربية يكشف: عملية إدماج المتعاقدين أشرفت على الانتهاء
البوصلة | البروفيسور بكيس يكشف عن معنى وأصل “متلازمة ستوكهولم” للتعاطف مع المنحرف
الجزائري أمين بوعافية يتوج بطلا “لميستر أولمبيا برو” للقوة البدنية
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوقع على قانون المالية لسنة 2023
عرس جماعي لـ 64 عريسا في مدينة الرويسات بورقلة
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
أم وليد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة مداخيلها من يوتيوب (فيديو)
2022/12/26
السكك الحديدية: القطار المار عبر 6 ولايات يدخل حيز الخدمة
2022/12/26
هذه هي أفضل 5 مباريات في مونديال قطر حسب “الفيفا”
2022/12/26
مجلس الوزراء: زيادات بنسبة 47 بالمئة في أجور الموظفين.. ورفع منحة البطالة ومعاشات التقاعد
2022/12/25
بعد الألعاب المتوسطية والقمة العربية.. ذباب المخزن يهاجم شان الجزائر
2022/12/25
الرأي
المزيد
فرنسا.. من العنصرية إلى الفاشية
حسين لقرع
2022/12/27
الاقتصادُ الجزائري في 2022.. المسيرة والحصيلة
د. عمر هارون
2022/12/27
رجال خالدون.. أحمد سحنون والآخرون
محمد بوالروايح
2022/12/27
عندما يعتمر القمارُ قبَّعة الاستثمار
محمد ذياب
2022/12/27
الهجرة.. معركتُها لا ترتبط بالمكان
محمد سليم قلالة
2022/12/27