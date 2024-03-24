جولة شبابَي قسنطينة وبلوزداد

أُقيمت بعد ظهيرة وسهرة الأحد أربع مقابلات، من عمر الجولة الحادية والعشرين لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وعاد نائب الرّائد فريق شباب قسنطينة بِفوز ثمين من مقرة، أمام النجم المحلّي. مُقلّصا الفارق بينه وبين مُتصدّر اللائحة فريق مولودية الجزائر إلى 9 خطوات.

وحسم شباب بلوزداد مباراة “كلاسيكو” هذه الجولة أمام المُضيّف شبيبة القبائل لِمصلحته، مُستعيدا نغمة الانتصارات بعد مواجهتَين بِلا فوز، ومُرتقيا إلى الرّتبة الثالثة. فيما خاض “الكناري” خامس مواجهة له تواليا بِلا انتصار.

وتألّق لاعبا شباب قسنطينة أحمد خالدي ونجم مقرة محمد السعيد بورحلة، بِتسجيل كلّ واحد منهما هدفَين. فرفع خالدي غلّته إلى 6 أهداف في بطولة الموسم الحلي، مُقابل 5 أهداف لِبورحلة.

وكانت هذه الجولة قد شهدت بعد ظهيرة السبت تنظيم مقابلتَين، وحينها تعادل اتحاد خنشلة بِميدانه سلبا مع مولودية وهران، وعادت مولودية البيّض بِفوز ثمين (4-5) من سوف أمام الاتحاد المحلّي.

وتُجرى آخر مقابلتَين عن هذه الجولة بعد ظهيرة الإثنين.

نتائج المقابلات:

ن.مقرة 2 – ش.قسنطينة 3

و.سطيف 0 – ج.الشلف 0

ش.القبائل 0 – ش.بلوزداد 1

ا.العاصمة 1 – ا.بسكرة 0

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 46ن (ناقص مقابلة)

2- ش.قسنطينة 37ن

3- ش.بلوزداد 35ن (ناقص مُقابلتَين)

4- العاصمة 35ن (ناقص مقابلة)

5- و.سطيف 34ن

6- ن.البارادو 31ن (ناقص مُقابلتَين)

7- م.البيّض 28ن

8- ش.القبائل 28ن (ناقص مقابلة)

9- ا.خنشلة 28ن (ناقص مقابلة)

10- ا.بسكرة 28ن

11- ش.الساورة 27ن (ناقص مقابلة)

12- ج.الشلف 24ن

13- ن.مقرة 22ن

14- ن.بن عكنون 19ن (ناقص مقابلة)

15- م.وهران 19ن

16- ا.سوف 7ن