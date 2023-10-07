جولة غزيرة بـ 24 هدفا

اهتزّت الشّباك 24 مرّة، في اختتام فعّاليات الجولة الرّابعة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل، سهرة السبت.

ونشط خطّ الهجوم في هذه الجولة وضرب لاعبوه بِقوّة، بعد أن كان رقم 17 هدفا الحصيلة الكبرى للجولة الثانية، التي لُعبت منها 7 لقاءات فقط.

وسقط البطل شباب بلوزداد داخل القواعد، فبات اتحاد خنشلة شريكا في الصّدارة لِمولودية الجزائر.

وحسمت شبيبة القبائل مباراة القمّة بِميدانها مع اتحاد العاصمة لِمصلحتها، فتجرّعت “سوسطارة” مرارة ثاني خسارة لها.

وكبّدت مولودية البيّض الزّائر فريق جمعية الشلف أوّل خسارة، في بطولة الموسم الحالي.

وعمّق اتحاد سوف جراح المُضيّف نجم بن عكنون، وعاد بِالزّاد غانما من العاصمة.

ويتسيّد متوسّط ميدان هجوم مولودية الجزائر يوسف بلايلي ترتيب الهدّافين، بِرصيد 4 أهداف. ويتموقع خلفه في المركز الثاني زميله في الفريق المهاجم سفيان بيازيد، بِثلاثة أهداف.

وجاءت نتائج المقابلات كالتّالي:

ش.بلوزداد 2 – ا.خنشلة 3

م.البيّض 1 – ج.الشلف 0

ش.القبائل 1 – ا.العاصمة 0

ن.بن عكنون 0 – ا.سوف 1

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي:

1- م.الجزائر 9ن

2- ا.خنشلة 9ن (ناقص مقابلة)

3- ن.البارادو 7ن (ناقص مقابلة)

4- ج.الشلف 7ن

5- ش.القبائل 7ن

6- ش.الساورة 7ن

7- ش.قسنطينة 6ن

8- م.البيّض 6ن

9- ن.مقرة 4ن

10- ا.سوف 4ن (ناقص مقابلة)

11- ش.بلوزداد 3ن (ناقص مقابلتَين)

12- و.سطيف 3ن (ناقص مقابلة)

13- م.وهران 3ن

14- ا.بسكرة 3ن

15- ن.بن عكنون 1ن

16- ا.العاصمة 0ن (ناقص مقابلتَين)