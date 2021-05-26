جولة كروية مستقرّة نسبيا

بطولة القسم الأوّل

لُعبت مساء الأربعاء المقابلات العشر، بِرسم الجولة الـ 23 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وقلّصت مولودية وهران صاحبة الرّتبة الثالثة الفارق بينها وبين الرّائد وفاق سطيف والوصيف شبيبة الساورة، بعد فوز “الحمراوة” وتعادل الفريقَين الأخيرَين.

وتحوز مولودية وهران رصيد النقاط ذاته لِشبيبة الساورة (43 نقطة)، لكن الفريق الأخير يتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+21/ + 14).

وانتهت القمّة الجوارية العاصمية بين نصر حسين داي وشباب بلوزداد، بِلا غالب ولا مغلوب. في حين تجمّد أهلي البرج واتحاد سيدي بلعباس في ذيل الترتيب.

وعرفت هذه الجولة تألّق اللاعبَين أمير سعيود متوسط ميدان هجوم شباب بلوزداد، وعزيز فغاس متوسط ميدان نجم مقرة. بِتسجيل كليهما هدفَين.

ورفع سعيود غلّته إلى 9 أهداف في بطولة الموسم الحالي، ويجمع فغاس حصيلة 4 أهداف. في لائحة يتصدّرها اللاعب بلال مسعودي مهاجم شبيبة الساورة، بِرصيد 17 هدفا.

ووزّع الحكام 3 بطاقات حمراء، مسّت لاعبَين من نصر حسين داي، وآخر من سريع غليزان.

عموما، يُمكن القول إن الجولة الـ 23 اتّسمت بِطابع الاستقرار وتثبيت المراكز، إلى حدّ ما.

وجاءت نتائج المقابلات بِملاعب النوادي المذكورة أوّلا، على الشكل التالي:

ن.مقرة 2 – و.سطيف 2

ا.سيدي بلعباس 1 – ش.الساورة 1

و.تلمسان 0 – م.وهران 2

أ.المدية 1 – ا.العاصمة 0

ش.القبائل 2 – ج.الشلف 1

ن.حسين داي 2 – ش.بلوزداد 2

ش.قسنطينة 1 – م.الجزائر 0

ن.البارادو 1 – ا.بسكرة 1

ش.سكيكدة 2 – أ.عين مليلة 0

س.غليزان 1 – أ.البرج 1

وعليه تشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- و.سطيف 47ن

2- ش.الساورة 43ن

3- م.وهران 43ن

4- ا.العاصمة 38ن

5- ش.القبائل 38ن (ناقص مقابلة)

6- ش.بلوزداد 37ن (ناقص مقابلتَين)

7- أ.المدية 36ن (ناقص مقابلة)

8- ش.قسنطينة 35ن

9- م.الجزائر 34ن (ناقص مقابلتَين)

10- ن.البارادو 34ن (ناقص مقابلة)

11- أ.عين مليلة 34ن

12- ج.الشلف 24ن

13- ا.بسكرة 24ن

14- ن.مقرة 23ن

15- س.غليزان 22ن

16- ن.حسين داي 21ن

17- و.تلمسان 21ن

18- ش.سكيكدة 17ن (ناقص مقابلة)

19- ا.سيدي بلعباس 17ن

20- أ.البرج 11ن