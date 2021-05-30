جولة “هادئة” في البطولة الوطنية مرّة أخرى

بقي الاستقرار يطبع منافسة بطولة القسم الوطني الأوّل لكرة القدم، بعد إجراء مقابلات الجولة الـ 24 مساء الأحد.

وفاز الرّائد وفاق سطيف بِميدانه على نصر حسين داي، كما انتصر الوصيف فريق شبيبة الساورة على الزّائر نجم مقرة.

وفي أسفل جدول الترتيب، بدأ أهلي البرج يستفيق، وحصد ثاني فوز له في بطولة الموسم الحالي أمام الضيف نادي البارادو.

وتألّق اللاعب عبد الرؤوف شويطر متوسط ميدان نصر حسين داي، بِتسجيله هدفَين في مرمى وفاق سطيف، لِيفتتح عدّاد التهديف هذا الموسم. عِلما أن اللائحة يتصدّرها مهاجم شبيبة الساورة بلال مسعودي بِرصيد 17 هدفا.

وجاءت نتائج المقابلات بِملاعب الفرق المذكورة أوّلا، كالتالي:

و.سطيف 3 – ن. حسين داي 2

ش.الساورة 1 – ن.مقرة 0

م.وهران 1 – ا.سيدي بلعباس 1

ش.بلوزداد 2 – أ.المدية 0

ا.العاصمة 0 – ش.قسنطينة 0

أ.عين مليلة 1 – ش.القبائل 1

م.الجزائر 2 – س.غليزان 2

ا.بسكرة 2 – و.تلمسان 0

ج.الشلف 1 – ش.سكيكدة 0

أ.البرج 3 – ن.البارادو 2

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- و.سطيف 50ن

2- ش.الساورة 46ن

3- م.وهران 44ن

4- ش.بلوزداد 40ن (ناقص مقابلتَين)

5- ا.العاصمة 39ن

6- ش.القبائل 39ن (ناقص مقابلة)

7- ش.قسنطينة 36ن

8- أ.المدية 36ن (ناقص مقابلة)

9- م.الجزائر 35ن (ناقص مقابلتَين)

10- أ.عين مليلة 35ن

11- ن.البارادو 34ن (ناقص مقابلة)

12- ا.بسكرة 27ن

13- ج.الشلف 27ن

14- س.غليزان 23ن

15- ن.مقرة 23ن

16- ن.حسين داي 21ن

17- و.تلمسان 21ن

18- ا.سيدي بلعباس 18ن

19- ش.سكيكدة 17ن (ناقص مقابلة)

20- أ.البرج 14ن