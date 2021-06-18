جولة هادئة في بطولة أمم أوروبا

أُقيمت ثلاث مقابلات، الجمعة، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

وانتهت المباراة الجوارية بين إنجلترا واسكتلندا بِنتيجة التعادل السلبي، مثلما افترق منتخبا كرواتيا والتشيك على نتيجة التعادل (1-1).

وعليه تشكّل جدول ترتيب الفوج الرّابع كالتالي:

1- جمهورية التشيك 4ن

2- إنجلترا 4ن

3- كرواتيا 1ن

4- اسكتلندا 1ن

وفي الجولة الثالثة والأخيرة المُبرمجة مساء الثلاثاء المقبل، يلعب منتخب إنجلترا مع جمهورية التشيك، وتُواجه اسكتلندا منتخب كرواتيا.

وفي مباراة أخرى، فازت السويد على منتخب سلوفاكيا بِهدف لِصفر. بينما تتبارى إسبانيا مع منتخب بولونيا مساء هذا السبت.

وتشكّلت لائحة الترتيب المجموعة الخامسة على النّحو التالي:

1- السويد 4ن

2- سلوفاكيا 3ن

3- إسبانيا 1ن (ناقص مقابلة)

4- بولونيا 0ن (ناقص مقابلة)