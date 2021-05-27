جونينيو يُدافع عن سليماني أم يُصفّي حساباته مع غارسيا؟

نادي أولمبيك ليون

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني معاملة سيّئة، من لدن التقني رودي غارسيا مدربه في فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

وكان المهاجم إسلام سليماني (32 سنة) قد انتقل إلى فريق ليون في جانفي الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته صيف 2022.

وقال البرازيلي جونينيو المدير الرياضي لِنادي أولمبيك ليون الفرنسي: “علاقة سليماني مع المدرب غارسيا لم تكن جيّدة. كان يُمكن لِتوظيفٍ أمثلٍ لِسليماني أن يُفيد فريقنا كثيرا”.

جاء ذلك في أحدث تصريحات أدلى بها جونينيو لِقناة نادي أولمبيك ليون.

واكتفى المدرب غارسيا بِمنح سليماني فرصة المشاركة أساسيا، مع فريق ليون في البطولة الفرنسية، أربع مرّات فقط.

بقي التساؤل إن كان البرازيلي جونينيو يُدافع فعلا عن سليماني، أم ذكر الدولي الجزائري من أجل تصفية حساباته مع المدرب الفرنسي غارسيا.

وتبادل جونينبيو وغارسيا تصريحات إعلامية حادّة وناقمة في الأيّام القليلة الماضية، وقال مدرب أولمبيك ليون إن جونينيو كان يغضب لمّا لا يلعب مواطنوه البرازيليون أساسيين. وأضاف غارسيا أن المدير الرياضي تحوّل إلى شخص يُضمر له العداء، بداية من النصف الثاني من عمر الموسم الذي أُسدل ستاره في الأيّام القليلة الماضية.

وضمّ فريق أولمبيك ليون الفرنسي في صفوفه نسخة 2020-2021، ستّة لاعبين برازيليين.

ورحل المدرب رودي غارسيا في الأيّام القليلة الماضية، بعد فشله في قيادة فريق ليون إلى رتبة طلائعية تسمح له بِخوض رابطة أبطال أوروبا في النسخة المقبلة، حيث تموقع النادي في المركز الرابع ضمن لائحة ترتيب البطولة الفرنسية. عِلما أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منح فرنسا ثلاث بطاقات، لها صلة بِهذه المنافسة.