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العالم

جون بولتون يفضح المخزن المغربي.. خريطة غريبة وجدتها في مكتب الملك (فيديو)

الشروق أونلاين
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جون بولتون يفضح المخزن المغربي.. خريطة غريبة وجدتها في مكتب الملك (فيديو)
ح.م
مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون

كشف مستشار الأمن القومي والدبلوماسي الأمريكي السابق، جون بولتون، أنه تفاجأ بوجود خريطة غريبة في مكتب الملك المغربي خلال زيارة قادته لمراكش نهاية التسعينيات.  

وقال جون بولتون، خلال اجتماع مرئي جمعه بمحللين سياسين وإعلاميين أنه في عام 1997 ذهب في زيارة مع وزير الخارجية آنذاك ، جيمس بيكر ، إلى قصر مراكش حيث استقبله محمد السادس ، الذي كان آنذاك وليا العهد.

وقال الدبلوماسي الأمريكي أنه تفاجأ خلال الاجتماع في مكتبه بمراكش برؤية خريطة للمغرب تضم النصف الغربي من الصحراء الجزائرية وجزءًا كبيرًا من موريتانيا.

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