جون بولتون يفضح المخزن المغربي.. خريطة غريبة وجدتها في مكتب الملك (فيديو)
كشف مستشار الأمن القومي والدبلوماسي الأمريكي السابق، جون بولتون، أنه تفاجأ بوجود خريطة غريبة في مكتب الملك المغربي خلال زيارة قادته لمراكش نهاية التسعينيات.
وقال جون بولتون، خلال اجتماع مرئي جمعه بمحللين سياسين وإعلاميين أنه في عام 1997 ذهب في زيارة مع وزير الخارجية آنذاك ، جيمس بيكر ، إلى قصر مراكش حيث استقبله محمد السادس ، الذي كان آنذاك وليا العهد.
🔴🎥 مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون يكشف باستغراب ما يخفيه محمد السادس خلف أبواب إحدى مكاتبه: خريطة للمغرب تضم #الصحراء_الغربية🇪🇭 و أجزاء من #الجزائر🇩🇿 و #موريتانيا🇲🇷! pic.twitter.com/N3Wq5LFxXp
— Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) November 5, 2021
وقال الدبلوماسي الأمريكي أنه تفاجأ خلال الاجتماع في مكتبه بمراكش برؤية خريطة للمغرب تضم النصف الغربي من الصحراء الجزائرية وجزءًا كبيرًا من موريتانيا.