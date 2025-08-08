-- -- -- / -- -- --
جويلية 2025.. ثالث أكثر شهر حرارة في السنوات الأخيرة (تقرير)

 كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الحرارة حطمت أرقاما قياسية في جميع أنحاء العالم خاصة في شهر جويلية بسبب حرائق الغابات وسوء جودة الهواء.

ووفق تقرير للمنظمة فإن شهر جويلية 2025 كان ثالث أحر شهر تم تسجيله على الإطلاق بعد شهري جويلية في عامي 2023 و2024.

وفي أوروبا، حطم شهر جويلية الأرقام القياسية، حيث أثرت موجات الحر بشكل خاص على السويد وفنلندا, اللتين شهدتا فترات طويلة بشكل غير عادي من درجات حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت).

كما واجه جنوب شرق أوروبا موجات حر وحرائق غابات, حيث سجلت تركيا رقما قياسيا وطنيا جديدا بلغ 50.5 درجة مئوية (122.9 درجة فهرنهايت). وفي آسيا وشمال أفريقيا  والولايات المتحدة, ارتفعت درجات الحرارة فوق المتوسط بأكبر قدر عبر جبال الهيمالايا والصين واليابان في يوليو, مع استمرار الحرارة الشديدة في أغسطس.

وخلال الأسبوع المقبل يتوقع المركز العالمي للأرصاد الجوية في بكين أن تستمر موجات الحر في نفس المناطق, وكذلك في شبه الجزيرة الإيبيرية وشمال المكسيك.

ومن المتوقع أن تشهد هذه المناطق درجات حرارة قصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية (100.4 إلى 104 درجات فهرنهايت), مع أجزاء من المملكة العربية السعودية والعراق وإيران وشمال أفريقيا وجنوب غرب الولايات المتحدة من المرجح أن تتجاوز 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت).

