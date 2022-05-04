جو بايدن يدافع عن حق الأمريكيات في الإجهاض

تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحماية حقوق الإجهاض، وحذر من أن حكمًا محتملاً للمحكمة العليا يلغي قرارها التاريخي الذي يقضي بإضفاء الشرعية على الإجراء في جميع أنحاء البلاد، يمكن أن يقوض الحريات الأخرى التي يمتلكها الأمريكيون.

وأدلى بايدن، بتصريحاته بعد تسريب مسودة قرار للمحكمة العليا في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، وأظهرت أن أغلبيتها المحافظة مستعدة لإلغاء قرار “رو ضد وايد” لعام 1973 وأكدت المحكمة صحة الوثيقة المسربة.

وأوضح الرئيس أن إدارته مستعدة لحماية حقوق الإجهاض عند صدور الحكم، وقال بايدن للصحفيين في قاعدة “أندروز” المشتركة خارج واشنطن قبل مغادرته إلى ألاباما: “هذا يعني أن كل قرار آخر يتعلق بمفهوم الخصوصية موضع تساؤل” .مضيفا “إنه تحول أساسي في الفقه الأمريكي”.

وكان الإجهاض نقطة اشتعال بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة منذ عقود، ويميل الديمقراطيون إلى دعم حقوق الإجهاض بينما يميل الجمهوريون إلى المعارضة.

وأشار بايدن إلى أنه لا يدعم الدعوات لتغيير تركيبة المحكمة، وقال إنه غير مستعد لإصدار حكم بشأن ما إذا كان يتعين على مجلس الشيوخ تغيير قواعده للسماح بأغلبية بسيطة لتدوين حقوق الإجهاض في القانون.

وصرح بايدن في بيان في وقت سابق قائلا: “أعتقد أن حق المرأة في الاختيار أمر أساسي.” “رو ضد وايد” هو قانون البلاد منذ ما يقرب من خمسين عامًا، والإنصاف الأساسي واستقرار قانوننا يتطلب عدم نقضه، بحسب ما ورد في صحيفة “ناشيونال بوست” الأمريكية.