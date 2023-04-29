-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
جو بيدن!
باقي بوخالفة
2023/04/29
54
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
انتخاب عوداش العيدي رئيسا جديدا لنقابة القضاة
دوريات عسكرية مشتركة على الشريط الحدودي بين الجزائر والنيجر
إنتاج خبز صحي باستغلال الميكروبات في جامعة قسنطينة
وزير الري: عدد رخص الآبار والمناقب الفلاحية تضاعف خلال السنتين الأخيرتين
“السانكيام الجديد”.. نظام قياس موحد لتقويم مكتسبات التلاميذ
بعد العاصمة.. البليدة تمنع سير السيارات والدراجات النارية المزعجة ليلا
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
“بريكس” تتجاوز الـ 7 الكبار اقتصاديا.. لافروف يعلّق
2023/04/29
قضية نورهان.. سلطة الضبط تطلب توضيحات من القناة التي عرضت قصّتها
2023/04/27
.. واصطدم رأس المغربي لقجع بِجدار جزائري سميك!
2023/04/27
… وزير يشتري العقارات بـ”الشكارة”!
2023/04/28
4 أيّام عطلة للجزائريين في عيدي الفطر والأضحى
2023/04/27
الرأي
المزيد
في انتظار تنظيم عرس افريقي للكبار
ياسين معلومي
2023/04/29
بين جزيرة “مايوت” المسلمة و “أوكرانيا”.. تناقض الاتحاد الأوربي!
محمد سليم قلالة
2023/04/29
إجرام في حق الأئمة.. وصرخة في ضمير الأمة
محمد بوالروايح
2023/04/29
لا للاعتداء على الأئمّة.. رموز الأمة
جمال غول
2023/04/29
حلال أم حرام؟ “التُّرك” أحسن
عمار يزلي
2023/04/28