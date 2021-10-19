جيبوتي تواجه “الخضر” محرومة من مدربها الرئيسي

سيواجه منتخب جيبوتي، المنتخب الجزائري في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال، تحت إشراف الطاقم الفني المساعد، ومن دون مدرب رئيسي..

وأكد رئيس اتحادية جيبوتي سليمان حسن وابري في ندوة صحفية نشطها الإثنين، أنه لن يتم انتداب مدرب جديد للإشراف على المنتخب في المباراتين المتبقيتين من تصفيات المونديال.

وقال سليمان حسن وابري في هذا السياق:” الوقت غير كاف، والمباراة المقبلة أمام الجزائر بعد أيام قليلة، لذلك لن نستقدم أي مدرب إلا بعد العودة من مواجهتي الجزائر والنيجر”.

وأضاف رئيس إتحادية جيبوتي:” الطاقم المساعد سيتولى الإشراف على المنتخب في المباراتين القادمتين، وبعد ذلك سنفكر جيدا ويكون لدينا الوقت الكافي لاختيار مدرب أجنبي أو محلي”.

وأقالت إتحادية جيبوتي المدرب الفرنسي جوليان ميت، بعد تلقي المنتخب 4 هزائم في 4 مباريات، وكانت أثقل نتيجة أمام الجزائر بثمانية أهداف دون رد.

ويستقبل منتخب جيبوتي، المنتخب الجزائري يوم 10 نوفمبر المقبل في القاهرة برسم الجولة الخامسة من تصفيات مونديال قطر 2022 .