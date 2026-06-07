قطاع النسيج.. “جيتكس” يفتح باب الابتكار أمام الشباب والمؤسسات الناشئة

مبادرة إستراتيجية لتمكين الطلبة والمؤسسات الناشئة وتحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول صناعية

أطلق المجمع العمومي للنسيج والجلود “جيتكس”، التحدي الوطني للابتكار النسيجي، بهدف تشجيع الشباب والمؤسسات الناشئة وزيادة تنافسية المنتجات الجزائرية وتوطين الحلول الصناعية الذكية.

وجرى إطلاق هذه المنافسة التي تحمل تسمية “جيتكس إينوفتكس”، خلال الطبعة الثانية لتظاهرة عرض الأزياء “جيتكس فاميلي 2026” التي نظمها المجمع العمومي، بالتعاون مع الشركة المتسارعة “ديار دزاير” بحديقة التجارب بالحامة، بحضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، وممثلي عدة دوائر وزارية ومؤسسات اقتصادية، بالإضافة إلى ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وتهدف هذه المبادرة إلى فتح المجال أمام الطلبة والمؤسسات الناشئة لتحويل أفكارهم إلى حلول صناعية تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل، وإطلاق جيل جديد من المنتجات النسيجية المحلية يعتمد على الابتكار والكفاءات الوطنية، بما يضمن تقليص التبعية للاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.

وتمر المسابقة بمرحلة انتقاء المشاريع ذات القيمة الصناعية والاقتصادية العالية، ليستفيد بعدها الشباب المبتكرون من برنامج مرافقة خاص عبر معسكر تدريبي مغلق لتحويل أفكارهم إلى نماذج قابلة للتصنيع، قبل أن تفصل لجنة وطنية من خبراء الصناعة والابتكار في اختيار أفضل المشاريع خلال النهائي المرتقب تنظيمه في شهر نوفمبر المقبل.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس المدير العام لمجمع “جيتكس”، توفيق بركاني، أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية المجمع المنفتحة على الشراكة الفعالة مع المؤسسات الناشئة بما يتيح فرصاً جديدة للابتكار والتسويق والتصنيع، مشيراً إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة سيمكن الجزائر من التموقع كمنصة إفريقية وعربية رائدة في الصناعة النسيجية. واعتبر بركاني أن تظاهرة عرض الأزياء، التي نظمت تحت رعاية وزارة الصناعة، تعكس القفزة النوعية التي حققها المجمع ثمرة للالتزام بالسياسة الحكيمة للدولة لحماية المنتج الوطني، مبرزاً في الوقت ذاته البعد الاجتماعي المسؤول للتظاهرة التي أشركت دار الطفولة المسعفة والمرأة الماكثة في البيت تعزيزاً لقيم التضامن والإدماج.

من جانبه، أوضح المدير العام للمؤسسة المتسارعة “ديار دزاير”، رؤوف سايغي، أن التظاهرة تشكل منصة حية للابتكار المفتوح، تتكامل فيها أفكار المصممين وخبرات الصناعيين لدفع التحول نحو صناعة وطنية أكثر تنافسية، مشيداً بالشراكة التي جمعت الطرفين منذ العام الماضي لإطلاق أول منصة للتسويق الإلكتروني لمنتجات المجمع عبر التراب الوطني. وأضاف سايغي أن التحدي الوطني للابتكار النسيجي يأتي مواكبة لتوجهات الشركات العالمية الكبرى في دمج التكنولوجيات الرقمية وتدوير النفايات لتقليل التكاليف.

وشهدت الاحتفالية إطلاق علامة جديدة لملابس الأطفال منتجة من طرف مجمع “جيتكس” تحت تسمية “أولديز” (Oldyz)، ليختتم الحدث بتكريم أحسن مصممي أزياء في فئتي النسيج والجلود، مع تكريم خاص لمصممات الأزياء الماكثات في البيت.