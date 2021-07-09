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جيجل: انتشال جثث 3 قُصر وإنقاذ رابع بشاطئ أفتيس  

الشروق أونلاين
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جيجل: انتشال جثث 3 قُصر وإنقاذ رابع بشاطئ أفتيس  

انتشلت وحدة الحماية المدنية بالعوانة بجيجل، جثت ثلاث أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 19 سنة غرقوا بشاطئ أفتيس وأنقذت طفلا آخر.

وأضحت الحماية الدنية لجيجل، الجمعة، في بيان لها أن وحدات الحماية تدخلت على الساعة 5 و36 دقيقة للبحث عن أربعة غرقى مفقودين في شاطئ افتيس.

 وأضاف بيان الحماية أن وحداتها تمكنت من إنقاذ غريق في حالة  خطيرة جدا يبلغ من العمر 17  سنة، تم انعاشه  وتحوليه على جناح السرعة إلى المركز الصحي بالعوانة.

كما تم انتشال  03جثث ثلاثة متوفين ، يبلغون من العمر 15 ،17 و 19  سنة  و تحوليهم الى المركز الصحي بالعوانة، الضحايا ينحدرون  من ولاية باتنة.

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