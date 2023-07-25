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الجزائر

جيجل: تنصيب لجنة ولائية لإحصاء أضرار حرائق الغابات

الشروق أونلاين
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جيجل: تنصيب لجنة ولائية لإحصاء أضرار حرائق الغابات
ح.م

تم الثلاثاء بجيجل تنصيب لجنة ولائية لإحصاء الأضرار الناجمة عن الحرائق التي شبت ببلديات الولاية يومي الأحد والإثنين، حسبما استفيد من مصالح الولاية.

وحسب ذات المصدر، فإن هذه اللجنة المكونة من مختلف قطاعات النشاط بالولاية اسندت لها مهمة حصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات التي شبت بعديد بلديات الولاية يومي 23 و24 يوليو الجاري.

وستقوم هذه اللجنة – التي تنبثق عنها لجان فرعية بدوائر الولاية – بخرجات ميدانية قصد معاينة وإحصاء وتقييم الخسائر التي ألحقتها هذه الحرائق بممتلكات المواطنين والثروة الحيوانية والنباتية والمصادقة عليها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها, وفق مصالح الولاية .

وكانت ولاية جيجل شهدت يومي 23 و 24 يوليو الجاري اندلاع حرائق بعدة بلديات من الولاية على غرار تاكسنة، زيامة منصورية، جيجل والشحنة.

واستدعت عمليات الإخماد إخلاء أغلب المناطق المحاذية لهذه الحرائق من السكان وقاية لهم. كما تم تسجيل حالات اختناق تم التكفل بها من قبل مسعفي الحماية المدنية وأطباء المؤسسات الصحية بالولاية.

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