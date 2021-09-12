-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حادث النعامة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 18 قتيلا
الجزائر

جيجل: شرطي يقتـل زوجته وابنتيه رمـيا بالرصاص  

الشروق أونلاين
  • 814
  • 0
جيجل: شرطي يقتـل زوجته وابنتيه رمـيا بالرصاص  

أقدم شرطي على قتل زوجته وابنتيه رميا بالرصاص بمنزلهم العائلي ببني متران ببلدية الطاهير بولاية جيجل.

 اهتزت منطقة بني متران ببلدية الطاهير، الأحد، حسب موقع جيجل الجديدة المحلي على وقع جريمة راحت ضحيتها امرأة وابنتيها على يد رب العائلة.

وقام الزوج الذي يعمل في السلك الأمني بإطلاق الرصاص بسلاح ناري على زوجته وابنتيه ويلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وقامت مصالح الحماية المدنية بتحويل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الطاهير، فيما شرعت المصالح الأمنية في البحث عن الجاني.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم السبت 11 سبتمبر 2021

أخبار الجزائر ليوم السبت 11 سبتمبر 2021

وزارة الصحة: وصول 3 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

وزارة الصحة: وصول 3 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

فيسبوك!

فيسبوك!

حادث النعامة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 18 قتيلا

حادث النعامة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 18 قتيلا

القائمة الكاملة للحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في قطاع العدالة

القائمة الكاملة للحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في قطاع العدالة

أم البواقي: حريق مهول يأتي على 6 حافلات للنقل المدرسي ( صور)  

أم البواقي: حريق مهول يأتي على 6 حافلات للنقل المدرسي ( صور)  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد