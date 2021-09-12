جيجل: شرطي يقتـل زوجته وابنتيه رمـيا بالرصاص  

أقدم شرطي على قتل زوجته وابنتيه رميا بالرصاص بمنزلهم العائلي ببني متران ببلدية الطاهير بولاية جيجل.

اهتزت منطقة بني متران ببلدية الطاهير، الأحد، حسب موقع جيجل الجديدة المحلي على وقع جريمة راحت ضحيتها امرأة وابنتيها على يد رب العائلة.

وقام الزوج الذي يعمل في السلك الأمني بإطلاق الرصاص بسلاح ناري على زوجته وابنتيه ويلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وقامت مصالح الحماية المدنية بتحويل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الطاهير، فيما شرعت المصالح الأمنية في البحث عن الجاني.