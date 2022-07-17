جيجل: وفاة شخصين في حادث سقوط سيارة من منحدر صخري

توفي، الأحد، شخصان في حادث مرور تمثل في سقوط سيارة سياحية من منحدر صخري خطير حوالي 300 م بمنطقة إيراقن بجيجل.

وقالت مصالح الحماية المدنية لجيجل أن وحداتها تدخلت بزيامة منصورية مدعومة بوحدة القطاع وفرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة للوحدة الرئيسية، مند الساعة 07 و40 د في حادث مرور مميت تمثل في انحراف وسقوط سيارة سياحية في منحدر صخري خطير حوالي 300 متر بإراقن ، الطريق الولائي 137، منطقة آيت عاشور

وقالت مصالح الحماية المدنية إنه تم تسجيل في حصيلة أولية لحد الآن وفاة شخصين في عين المكان.