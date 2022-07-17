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الجزائر

جيجل: وفاة شخصين في حادث سقوط سيارة من منحدر صخري

الشروق أونلاين
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جيجل: وفاة شخصين في حادث سقوط سيارة من منحدر صخري
ح.م
صورة متداولة من مكان الحادث

توفي، الأحد، شخصان في حادث مرور تمثل في سقوط سيارة سياحية من منحدر صخري خطير حوالي 300 م بمنطقة إيراقن بجيجل.

وقالت مصالح الحماية المدنية لجيجل أن وحداتها تدخلت بزيامة منصورية مدعومة بوحدة القطاع وفرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة للوحدة الرئيسية، مند الساعة 07 و40 د في حادث مرور مميت تمثل في انحراف وسقوط سيارة سياحية في منحدر  صخري خطير  حوالي 300 متر  بإراقن ، الطريق الولائي 137، منطقة آيت عاشور

وقالت مصالح الحماية المدنية إنه تم تسجيل في حصيلة أولية لحد الآن وفاة شخصين في عين المكان.

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