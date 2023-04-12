جيجل: 200 مليون دولار صادرات الحديد ومشتقاته خلال 3 أشهر

تمكنت الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة بولاية جيجل من تصدير 320 ألف طن من منتجات الحديد خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وأوضح، سفيان شايب ستي، نائب المدير العام للشركة في تصريح لوكالة الأنباء أنه قد تم تسجيل تصدير كمية “معتبرة” من الحديد ومشتقاته قدرت بـ 320 ألف طن أو ما يعادل ماليا قيمة 200 مليون دولار.

وبالمقارنة مع ما تم تصديره في العام 2022 فإنه تم تسجيل فارق من حيث الكمية يقدر بـ 240 ألف طن ومن حيث العائد المالي يقدر بـ 160 مليون دولار أمريكي، حسب نفس المسؤول.

وأكد الذي أبرز أنه ورغم حداثة الشركة سواء في ميدان الإنتاج أو التصدير إلا أنها تمكنت بفضل سواعد إطاراتها من فرض المنتوج الجزائري في الأسواق العالمية.

تجدر الاشارة إلى أن الشركة الجزائرية-القطرية للصلب ببلارة ببلدية الميلية (ولاية جيجل) تحصلت شهر فبراير المنصرم على شهادة مطابقة منتجات حديد التسليح ولفائف الأسلاك الحديدية من الهيئة البريطانية لاعتماد منتجات الصلب عبر العالم مما يتيح للشركة ولوج أسواق عالمية جديدة، وفق ما ذكره شايب ستي.