جيجل: 23 جريحا في حادث تصادم بين قطار بضائع وحافلة

ح.م
جانب من الحادث

تسبب حادث مرور وقع بين قطار لنقل البضائع وحافلة لنقل المسافرين في إصابة 23 شخصا بجروح، ببلدية ودائرة العنصر بولاية جيجل.

وأعلنت الحماية المدنية في بيان لها، اليوم الإثنين، أن وحداتها تدخلت على الساعة 07 سا و50 د، من أجل حادث اصطدام قطار لنقل البضائع بحافلة بالمدخل الشرقي للعنصر، بلدية ودائرة العنصر.

وأضاف المصدر ذاته أن الحادث أسفر عن إصابة 23 شخصًا بجروح متفاوتة، حيث تكفلت الحماية بنقل 15 جريحا، في حين تم نقل 8 آخرين من طرف الخواص، وقد جرى إسعافهم وتحويلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

