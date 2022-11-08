جيجي حديد تغادر تويتر بسبب ماسك.. وهذا ما قالته لمتابعيها!

أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، جيجي حديد، إلغاء حسابها الشخصي على تويتر، بعد استحواذ الملياردير، إيلون ماسك على المنصة.

ونشرت العارضة تدوينة عبر حسابها على إنستغرام، قالت فيها إنها ألغت حسابها الشخصي على تويتر بعد التسريح الجماعي للموظفين في الشركة من قبل مالكها الجديد، رجل الأعمال إيلون ماسك.

وكتبت حديد: “أصبح تويتر أكثر فأكثر، بؤرة للكراهية والتعصب، ولا سيما مع قيادته الجديدة”، وقالت إنها لا تريد أن تكون جزءً من هذا المكان.

ووجهت جيجي رسالة إلى متابعيها السابقين على تويتر، مؤكدةً حبها لهم ورغبتها في التواصل معهم، لكنها أردفت: “لا يمكنني البقاء، لا يمكنني القول إنه مكان آمن لأي شخص، فقد أصبح مصدرًا للأذية فقط”.

وأرفقت تصريحها مع تغريدة لمستشارة حقوق الإنسان شانون راج سينغ، التي عملت في تويتر على مدى سنوات، حيث قالت “أمس كان آخر يوم لي في تويتر، جميع زملائي في قسم حقوق الإنسان تم إنهاء خدماتهم”.

وفي تغريدة سابقة قالت شانون إنه تم تسريح عدد كبير من موظفي منصة تويتر، موضحة: “لغير المطلعين، فصلت إدارة تويتر نصف موظفيها يوم الجمعة الماضي، من خلال رسائل بريد إلكتروني، أكدت فيها لهم أن تخفيض عدد الموظفين ضروري لضمان مضي الشركة قدما”.

ومنذ استحواذ إيلون ماسك على تويتر وهو يواجه انتقادات من قبل عدد من المشاهير وجمهور السوشيال ميديا، خصوصًا عقب إعلانه فرض رسوم قدرها 8 دولارات على الحسابات الموثقة ذات العلامة الزرقاء في المنصة.