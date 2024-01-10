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رياضة

جيرارد بيكي يعلن عودته لكرة القدم

عمر سلامي
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جيرارد بيكي يعلن عودته لكرة القدم
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جيرارد بيكي

أعلن النجم الإسباني السابق جيرارد بيكي عن دخوله عالم التدريب في كرة القدم، بعد اعتزاله اللعب في شهر نوفمبر 2022.

وأكد بيكي عبر حسابه الشخصي على منصة “X” عودته لكرة القدم، ولكن هذه المرة من على مقاعد البدلاء وليس في الملعب.

وقال النجم السابق لنادي برشلونة: “إنه عام جديد وبعد التفكير مليا قررت العودة إلى كرة القدم، أنا أفتقدها كثيرا، هذه المرة لن أعود كلاعب، بل كمدرب، سأشارك المزيد من التفاصيل في نهاية الأسبوع”.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد بيكي مع نادي برشلونة في صيف 2024، إلا أنه قرر إنهاء الرحلة مبكرا وإعلان الاعتزال.

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