جيرارد بيكي يعلن عودته لكرة القدم

أعلن النجم الإسباني السابق جيرارد بيكي عن دخوله عالم التدريب في كرة القدم، بعد اعتزاله اللعب في شهر نوفمبر 2022.

وأكد بيكي عبر حسابه الشخصي على منصة “X” عودته لكرة القدم، ولكن هذه المرة من على مقاعد البدلاء وليس في الملعب.

وقال النجم السابق لنادي برشلونة: “إنه عام جديد وبعد التفكير مليا قررت العودة إلى كرة القدم، أنا أفتقدها كثيرا، هذه المرة لن أعود كلاعب، بل كمدرب، سأشارك المزيد من التفاصيل في نهاية الأسبوع”.

🚨 Gerard Piqué has announced his return to football as a coach!

