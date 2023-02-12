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رياضة

جيران نيمار يفكرون في مقاضاته بسبب الحفلات

عمر سلامي
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جيران نيمار يفكرون في مقاضاته بسبب الحفلات
ح.م
نيمار

قالت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أن نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، تسبب في إزعاج سكان الحي الذي يعيش فيه في مدينة “بوجيفال”، بسبب الحفلات المستمرة التي يقيمها.

وأكدت الصحيفة أن النجم البرازيلي يقوم بهذه الحفلات منذ عدة أشهر لدرجة أن سكان مدينة “بوجيفال”، بضواحي باريس فكروا في اللجوء للمحكمة لمقاضاته بسبب الضوضاء.

ووصف رئيس الحي لوك واتيل اللاعب البرازيلي بـ”غير محترم”، متعهدا باتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضده.

وقال واتيل: “لم تكن موسيقى حفلاته هادئة، بل صاخبة للغاية”، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها هذا السلوك من النجم البرازيلي، حيث تمتد حفلاته حتى الخامسة فجرا في أغلب الأوقات.

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