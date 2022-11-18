جيروم روتان: الجزائر أكبر غائب عن المونديال

قال اللاعب الدولي الفرنسي السابق جيروم روتان، الجمعة، إن المنتخب الوطني الجزائري أحد أقوى الفرق العالمية الغائبة عن منافسة كأس العالم، التي تنطلق بِقطر الأحد المقبل.

وفي ظهور إعلاميّ له عبر الإذاعية الفرنسية “آر آم سي”، قال جيروم روتان: “أفضل أمّة في كرة القدم الإفريقية غائبة عن المونديال. إنّها الجزائر. لقد تحّسنت كثيرا من ناحية المنشآت الرياضية والاحترافية”،

وأشاد اللاعب – الذي أحرز مع منتخب فرنسا كأس القارات عام 2003- بِالعمل الفني الذي قدّمه الناخب الوطني جمال بلماضي، وإعادته لـ “الخضر” إلى ساحة الكبار.

واختتم جيروم روتان: “لا أقول إن منتخب الجزائر لو حضر مونديال قطر سيُحرز كأس العالم، ولكن أنا مُتأكّد أن مشاركته كانت ستُزعج بعض المنتخبات”، في إشارة إلى الفرق العريقة والتقليدية التي سبق لها تذوّق حلاوة كأس العالم. حتى أن أحد الحضور في البرنامج ذكّر جيروم روتان بِالصّعوبات الجمّة التي اصطدم بها منتخب ألمانيا بطل العالم، أمام “مُحاربي الصّحراء” في ثمن نهائي مونديال البرازيل 2014. وقال إن الجزائريين كان بِإمكانهم التأهّل في تلك المباراة.