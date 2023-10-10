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رياضة

جيرو ضمن قائمة حراس مرمى نادي ميلان

عمر سلامي
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جيرو ضمن قائمة حراس مرمى نادي ميلان
أرشيف
أوليفييه جيرو

أضاف نادي ميلان الإيطالي اسم مهاجمه أوليفييه جيرو إلى قائمة الحراس على موقعه الرسمي.

وأعلن نادي ميلان الإيطالي طرح قميص حارس مرماه يحمل اسم أوليفييه جيرو للبيع بعد الأداء البطولي الذي قدمه المهاجم في الدفاع عن مرماه أمام جنوى السبت الماضي.
وحصل مايك ماينان حارس مرمى ميلان على بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع وحل محله جيرو الذي تألق في التصدي لمحاولة من جورج بوشكاش قبل صافرة النهاية.

وقال ميلان في بيان: “أصبح أوليفييه جيرو جزءا من تاريخ ميلان بالدفاع ببسالة عن مرمى ميلان في الدقائق الأخيرة من مباراتنا أمام جنوى”.
وأضاف: “قرر النادي تكريم أدائه الأخير بإدراج اسمه على قائمة حراس المرمى، كما يمكن للجماهير الآن شراء قميص حارس المرمى وإضافة جيرو 9 إليه”.

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