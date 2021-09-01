جيسوس هو المنافس الجديد لرياض محرز

صحيفة إنجليزية تشيد باللاعب البرازيلي وتؤكد:

بات الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي، عرضة لمنافسة جديدة غير متوقعة داخل النادي السماوي، أطلقها المدرب بيب غوارديولا ودعمتها وسائل الإعلام البريطانية، بعد أن حوّل الدولي البرازيلي، غابريل جيسوس، من منصب رأس الحربة الصريح إلى منصب الجناح الأيمن، لينافس قائد منتخب الجزائر.

وكان المهاجم البرازيلي يتصدر قائمة لاعبي بطل إنجلترا المعروضين للبيع هذا الصيف، لكنه لم يتحصل على العرض المناسب له ولا للسيتي بسبب المشاكل المالية لأغلب أندية القارة العجوز، ورغم أن غوارديولا كان عبر عن عدم حاجته لجيسوس، إلا أنه تراجع عن ذلك واعتمد عليه بداية الموسم الجاري.

بالمقابل، بدأ رياض محرز الموسم باللعب أساسيا أمام ليستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية، ثم أمام توتنهام في افتتاح الدوري الانجليزي الممتاز، وفي كلا المباراتين لم يتألق الجزائري لا تسجيلا ولا صناعة، ما دفع غوارديولا إلى إشراك البرازيلي جيسوس في مكانه خلال مباراتي نورويتش وأرسنال على التوالي، في حين دخل الجزائري بديلا، واستغل جيسوس الفرصة وتألق بشكل لافت، صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” البريطانية أعدت، تقريرا عن هذه الوضعية المعقدة لمحرز والمفيدة حسبها للنادي الانجليزي، وقالت إن غوارديولا وجد المكان المناسب لغابريل جيسوس، الذي تألق بشكل لافت في منصب الجناح الأيمن بإسهامه في 4 أهداف خلال مباراتين، سجل هدفا وصنع 3 أخرى، في حين أن محرز سجل هدفا وصنع آخر فقط، ودعمت الصحيفة البريطانية خيار غوارديولا ودعته لاستغلال توّهج اللاعب البرازيلي.

وفي نفس السياق، أكد نفس المصدر بأن رياض محرز يصلح في المباريات المغلقة، والتي يكون فيها المنافس قد أغلق كل المنافذ، وخلالها يمكن الاستفادة من مهارات النجم الجزائري ومراوغاته لصنع الفارق وتفكيك الخطوط الخلفية، مشيرة إلى أن مشاركته كبديل أمام نورويتش وأرسنال كان مفيدا، حيث سجل هدفا وصنع آخر مباشرة بعد دخوله، وكأن الصحيفة البريطانية تشير إلى أن النجم الجزائري سيكون أكثر فائدة كبديل، والغريب أن النجم الجزائري دائما ما يجد منافسا في منصبه حتى لو كان اللاعب المعني ليس لاعبا أصليا فيها، كما يحدث حاليا مع جيسوس، وقبل ذلك مع ستيرلينغ وبيرناردو سيلفا، ما يجعله اللاعب الأكثر عرضة للمنافسة تبعا لسياسة غوارديولا التي لا تنطبق على اللاعبين الآخرين، وعلى رأسهم رحيم ستيرلينغ مثلا.