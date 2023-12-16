-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وفاة أمير الكويت.. الرئيس تبون يبعث رسالة تعزية
العالم

جيش الإحتلال يعترف بقتله ثلاثة أسرى صهاينة في غزة

الشروق أونلاين
  • 3
  • 0
جيش الإحتلال يعترف بقتله ثلاثة أسرى صهاينة في غزة
ح. م
قتل جيش الإحتلال 3 أسرى صهاينة كانت تحتجزهم "حماس".

قالت وكالة “فرانس برس” أن جيش الإحتلال يحقق اليوم السبت، 16 ديسمبر، في قتل قواته لثلاثة أسرى صهاينة كانوا محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة.

حسب ما نقلته الوكالة فالأسرى الثلاثة قتلوا “بالخطأ” على يد جنود جيش الإحتلال في قطاع غزة المحاصر، حيث تكثف قواته غاراتها الجوية على الرغم من الضغوط التي تمارسها حليفتها الأمريكية لمزيد من ضبط النفس.

وقتل جيش الإحتلال كلا من الأسرى، يوتام حاييم (28 عاما)، وسامر الطلالقة (25 عاما)، وألون لولو شامريز (26 عاما)، خلال عمليات في أحد أحياء مدينة غزة.

ولا تزال حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تحتجز إلى غاية االيوم، 129 أسيرا حسب ما أفادت به “فرانس برس”. وللتذكير فقد سبق لحركة “حماس” وأن أعلنت عديد المرات عن قتل قوات الإحتلال للأسرى الذين كانت تحتجزهم في القطاع.

مقالات ذات صلة
سلطات الإحتلال تقطع خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة

سلطات الإحتلال تقطع خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة

الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للكويت خلفا للشيخ نواف

الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للكويت خلفا للشيخ نواف

هذا البلد قرر إلغاء تأشيرات الدخول لجميع الدّول

هذا البلد قرر إلغاء تأشيرات الدخول لجميع الدّول

عدد شهداء العدوان يقارب 19 ألف شهيد

عدد شهداء العدوان يقارب 19 ألف شهيد

لجنة القضاء على التمييز العنصري تطالب المغرب وقف ترهيب النشطاء الصحراويين

لجنة القضاء على التمييز العنصري تطالب المغرب وقف ترهيب النشطاء الصحراويين

400 ألف دولار مقابل معلومات فقط عن السنوار

400 ألف دولار مقابل معلومات فقط عن السنوار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد