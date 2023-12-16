جيش الإحتلال يعترف بقتله ثلاثة أسرى صهاينة في غزة

قالت وكالة “فرانس برس” أن جيش الإحتلال يحقق اليوم السبت، 16 ديسمبر، في قتل قواته لثلاثة أسرى صهاينة كانوا محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة.

حسب ما نقلته الوكالة فالأسرى الثلاثة قتلوا “بالخطأ” على يد جنود جيش الإحتلال في قطاع غزة المحاصر، حيث تكثف قواته غاراتها الجوية على الرغم من الضغوط التي تمارسها حليفتها الأمريكية لمزيد من ضبط النفس.

وقتل جيش الإحتلال كلا من الأسرى، يوتام حاييم (28 عاما)، وسامر الطلالقة (25 عاما)، وألون لولو شامريز (26 عاما)، خلال عمليات في أحد أحياء مدينة غزة.

ولا تزال حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تحتجز إلى غاية االيوم، 129 أسيرا حسب ما أفادت به “فرانس برس”. وللتذكير فقد سبق لحركة “حماس” وأن أعلنت عديد المرات عن قتل قوات الإحتلال للأسرى الذين كانت تحتجزهم في القطاع.