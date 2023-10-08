جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منازل قيادات حماس في غزة

تجددت غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، صباح الأحد، خاصة منطقة الوسط، فيما كشفت تقارير عن استهداف منازل قيادات حماس.

وقالت صحف فلسطينية إن غارات استهدفت منازل قياديي حماس، بينهم يحيى السنوار ونزار عوض الله ومحمود الزهار وفتحي حمد وعصام الدعليس وكمال أبو عوان وأبو معاذ السراج.

كما تم دمرت مقر رئاسة العمل الحكومي التابع للحركة والواقع غربي القطاع، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم 426 هدفا لحركة حماس فيها، منها 10 أبراج سكنية حتى الآن، وقد أفاد مصدر طبي للجزيرة بسقوط 12 شهيدا نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلين في بيت حانون شمالي قطاع غزة دون سابق إنذار.

بدورها، قالت وزارة الداخلية في غزة إن طائرات الاحتلال دمرت منزلا على رؤوس ساكنيه في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقد استهدفت الغارات عمارات وأبراجا سكنية، بينها برج “وطن” المكون من نحو 14 طابقا القائم في شارع الجلاء غربي مدينة غزة ويتضمن مكاتب لمؤسسات محلية وشركات ومحامين، ودمرت الصواريخ الإسرائيلية البرج بشكل كامل وألحقت أضرارا بالمباني المجاورة، وهذا هو البرج الثاني الذي تدمره إسرائيل في غزة خلال أقل من 24 ساعة، بعد قصف برج “فلسطين” الواقع في شارع الشهداء بحي الرمال غربي المدينة.

كما دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مقري البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج، إضافة لعدد من المنازل لمواطنين في أنحاء متفرقة من القطاع.