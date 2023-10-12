جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الاستعداد للحرب البرية على غزة

فلسطينيون يخلون المنطقة في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على المسجد السوسي في مدينة غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن الاستعداد لخوض حرب برية على قطاع غزة، بالرغم من أن القيادة لم تحسم في الموضوع.

وكثر الحديث خلال اليومين الماضيين عن حشد إسرائيل لأكبر عدد من الجنود استعدادا للحرب البرية، فيما قال جيش الاحتلال إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن أي توغل بري في قطاع غزة، لكنه يستعد له.

وكان موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، قد كشف نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أن لا خيار أمام إسرائيل سوى إطلاق عملية عسكرية برية في غزة، وقال “علينا الدخول إلى القطاع”.

وأضاف نتنياهو في مكالمته أنه ليس أمام إسرائيل خيار آخر سوى الرد بالقوة لأن دولة ما لا يمكنها إظهار الضعف في الشرق الأوسط، مشددا على أن إسرائيل بحاجة إلى استعادة الردع، وفقا للمصادر الثلاثة.

من جهته، أثار بايدن خلال الاتصال قضية الرهائن الإسرائيليين في غزة، لكن نتنياهو أبلغه بضرورة الدخول إلى غزة، وأن التفاوض غير ممكن في الوقت الحالي.

وبحسب أكسيوس، تشير رسالة نتنياهو إلى ما سيبدو عليه رد إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الأيام والأسابيع المقبلة، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنها ستكون “حربا طويلة وصعبة”.

ووفقا لمصدر أميركي، من المتوقع أن يتعامل بايدن مع حرب غزة الحالية بطريقة مماثلة لكيفية تعامله مع حرب غزة عام 2021. وقدمت الولايات المتحدة دعما علنيا لإسرائيل، وأجرت اتصالات دبلوماسية متكررة مع نتنياهو وزعماء آخرين في المنطقة.

وسأل بايدن نتنياهو خلال المكالمة عن سيناريو يتم فيه فتح جبهة ثانية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ورد نتنياهو أن وجود جبهة على الحدود اللبنانية هو مصدر قلق، وأن إسرائيل تستعد لهذا السيناريو، لكنه شدد على أنه ليس أمامها أي خيار آخر سوى الرد بقوة كبيرة في غزة.

توقعات ببدء حرب برية على غزة خلال 48 ساعة القادمة

وتوقع مسؤولون أمريكيون أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا برية على قطاع غزة خلال يوم أو يومين على أكثر تقدير.

وبحسب ما كشفت صحيفة واشنطن بوست في مقال صادر، الاثنين، فإن جيش الاحتلال فرض الحصار على غزة بعدما قصفت حماس القدس وتل أبيب وسديروت وعسقلان وأشدود.

وأضافت الصحيفة في السياق أن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون أن تبدأ إسرائيل حربها البرية على قطاع غزة خلال يوم أو يومين.

وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال قد صرح أن إسرائيل تأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات والخيارات، بما في ذلك تنفيذ عملية برية واجتياح قطاع غزة.

وقال أدرعي لوكالة ريا نوفوستي ردا على سؤال حول إمكانية القيام بعملية برية في غزة: “قمنا بتفعيل حالة الأحكام العرفية، وقد تم أخذ كل الاحتمالات والخيارات في الحسبان”.

وأضاف: “لقد حشدنا عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وفي المستقبل قد يرتفع هذا الرقم إلى عدة مئات من الآلاف، وهذا سيعزز الجبهة الجنوبية”..

واستبعد مراقبون هذه الخطوة، متوقعين أن تكون كلفة مثل هذا الهجوم باهظة جداً من حيث الخسائر البشرية للجانبين، لاسيما على صعيد المدنيين في القطاع المكتظ بالسكان، حسب العربية.

في المقابل، اعتبر خالد الجندي، مدير برنامج فلسطين والشؤون الفلسطينية الإسرائيلية في معهد الشرق الأوسط، أن احتمال حدوث غزو بري مرتفعة.

وقال إن فرص تنفيذ توغل بري أكبر مما كانت عليه في جولات الاشتباك السابقة في غزة”، وفق ما نقل موقع “فوكس” الأميركي.

من جهته، اعتبر دانييل بايمان، وهو زميل بارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو حذر للغاية في ما يتعلق بالاجتياح البري.

كما رأى أن نتنياهو لم يخض حروباً برية كبيرة في السابق، كتلك التي رأيناها في لبنان عام 2006، لذا فهو يميل إلى الحذر.”

لكنه اعتبر في الوقت عينه أنه “قد يكون من الصعب توخي الحذر في هذه الظروف”، لاسيما بعد الاتهامات بالفشل الاستخباراتي والتقصير الذي تعرضت له حكومته خلال الساعات الماضية.

ولطالما فضل نتنياهو عادة الضربات الجوية للرد على هجمات حماس الصاروخية، لأنها تقلل من الخسائر البشرية الإسرائيلية وتلحق أضرارا جسيمة بغزة.

فخلال الهجوم الكبير الأخير على غزة، في ماي 2021، أصابت الغارات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت مراكز حماس العديد من المواقع المدنية أيضا، من ضمنها مكاتب إعلامية ومبان سكنية ومرافق صحية.

ووسط تواصل الاشتباكات في غزة بين جيش الاحتلال ومجاهدي حركة حماس، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين أن بلاده تصعد إجراءاتها ضد القطاع إلى “حصار كامل” يشمل حظر دخول الغذاء والوقود.

وشبه مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون العملية غير المسبوقة لحماس داخل إسرائيل والحرب الجارية، بأنها تشبه اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.