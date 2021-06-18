جيش الاحتلال الصهيوني يهدد باستئناف العدوان على غزة

هدد جيش الاحتلال الصهيوني باستئناف الضربات العدوانية على قطاع غزة ووضع سيناريوهات مختلفة مع رفع حالة التأهب.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أوعز في ختام “جلسة تقديرات” مساء الخميس برفع حالة التأهب والاستعداد لمواجهة سيناريوهات مختلفة بينها استئناف العدوان ضد قطاع غزة.

كما نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم”، الجمعة، عن جيش الاحتلال قوله أنه “عازم على مواصل تدمير القدرات والبنى العسكرية لحماس”.

وطالب رئيس المجلس الإقليمي أشكول، ياركوني، حكومة الاحتلال، باتخاذ إجراءات أكثر ردعًا في قطاع غزة، لاستعادة الهدوء.

وأضاف ياركوني: “إذا لم تفهم حركة حماس بغزة الإشارات التي ننقلها، واستمروا في إطلاق النار والبالونات، فلندرك أنه من الضروري الدخول في جولة أخرى من القتال حتى نحقق هدوء طويل الأمد لاحقًا”.

وكانت طائرات حربية ومسيرة لجيش الاحتلال قد شنت، ليل الخميس إلى الجمعة، سلسلة غارات على عدة مباني وأراضٍ زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وهي أعنف غارات منذ انتهاء العدوان على غزة الشهر الماضي.