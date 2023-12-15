جيش الاحتلال دمر ست مقابر في غزة

حتى الموتى لم يسلموا من إرهاب الصهاينة

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن القوات الصهيونية خرّبت أو دمرت ما لا يقل عن ست مقابر خلال تقدمها في شمال قطاع غزة، معظمها في الأسابيع الأخيرة، وفقا لتحليل صور الأقمار الاصطناعية الجديدة، ولقطات الفيديو التي حللتها “نيويورك تايمز”.

وفي حي الشجاعية بمدينة غزة، حيث احتدم قتال عنيف في الأيام الأخيرة، قامت القوات الصهيونية بتدمير جزء من المقبرة التونسية لإقامة موقع عسكري مؤقت، وتظهر صورة القمر الاصطناعي يوم الأحد، مركبات مدرعة وتحصينات ترابية على مقابر سليمة قبل أيام.

ولم يرد الجيش الصهيوني على أسئلة الصحيفة حول سبب هدم المقبرة، وما إذا كان قد اتخذ أي احتياطات لحماية المواقع الدينية في غزة. وتعتبر قوانين النزاع المسلح، التدمير المتعمد للمواقع الدينية دون ضرورة عسكرية جريمة حرب محتملة.

وقد وقع الكثير من الضرر هذا الشهر مع تقدم القوات الصهيونية، نحو ما يعتقد المسؤولون الصهاينة أنها لا تزال معاقل لحماس في المناطق المكتظة بالسكان في مدينة غزة، ويبدو أن دولة الاحتلال تستخدم مقبرة واحدة على الأقل كقاعدة مؤقتة للمركبات العسكرية.

ودمرت مركبات عسكرية صهيونية عشرات القبور في مقبرة أصغر في أوائل ديسمبر، بجوار موقع صهيوني موجود على بعد نصف ميل إلى الشمال الغربي من المقبرة التونسية. ويظهر مقطع فيديو نشره الجيش الصهيوني يوم الأحد، جنودا يشاركون على ما يبدو في قتال بالمنطقة، بحسب الصحيفة.

وفي اليوم نفسه، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية في حي جباليا بمدينة غزة، آثارا جديدة ومركبات عسكرية محتملة في مقبرة الفالوجا. وتُظهر لقطات فيديو لاحقة الأضرار التي لحقت بالمقابر ولكن لم تظهر مواقع عسكرية ثابتة، وتم إنشاء موقع عسكري محتمل في مقبرة في بيت حانون شمال قطاع غزة أيضا.

ولم تظهر أي مركبات عسكرية في صورة القمر الاصطناعي يوم الأحد، لكن التحصينات الترابية المماثلة يمكن مقارنتها بتلك التي أقامتها القوات الصهيونية في عشرات الأماكن بغزة. ولم يتم استخدام مواقع الحماية هذه إلا لفترة محدودة من الوقت مع تحرك الهجوم البري بشكل أعمق داخل غزة.

أما المقابر الأخرى التي حددتها الصحيفة على أنها دمرت من قبل القوات الصهيونية، كانت في الشيخ عجلين، أحد أحياء مدينة غزة، وبيت لاهيا، وهي بلدة تقع في أقصى شمال قطاع غزة.