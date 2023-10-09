ثالث أيام “طوفان الأقصى”.. المقاومة مستمرة وجيش الاحتلال يستعد لحرب صعبة

جيش الاحتلال يشتبه بوجود 40 مسلحا فلسطينيا بغلاف غزة وأنباء عن احتجاز رهائن

تستمر المقاومة الفلسطينية لليوم الثالث على التوالي من تفجير معركة “طوفان الأقصى”، فيما يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لحرب صعبة، حسب خبراء.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن هناك تقارير عن احتجاز رهائن وسط تبادل لإطلاق النار مع مسلحين بمنطقتين في سديروت.

وبيّنت المصادر ذاتها أن سلطات الاحتلال أصدرت تعليمات للسكان في سديروت ومحيطها بعدم الخروج من المنازل مع استمرار الاشتباكات.

وبحسب ما أفادت إذاعة جيش الاحتلال فإن الاشتباكات في سديروت مستمرة، مع الاشتباه في وجود نحو 40 مسلحا فلسطينيا بمناطق غلاف غزة.

وكشفت الإذاعة عن إصابة قائد قاعدة تسليم الإسرائيلية خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت، تأهبا لرشقة صاروخية من قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه لا يزال يشتبك مع عناصر حماس في “7-8 مواقع” في محيط غزة، مشيرا إلى أنه قصف القطاع بشكل مكثف خلال الليل، بعد يومين على العملية العسكرية المباغتة التي شنتها الحركة.

يذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي أعلن، الأحد 8 أكتوبر، حالة الحرب رسميا في البلاد جراء هجمات حركة حماس التي أودت بحياة نحو 600 صهيوني وأكثر من ألفي مصاب.

وذكر مكتب نتنياهو: “وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الليلة الماضية على حالة الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة وذلك وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الأساسي”.

وأضاف: “بدأت الحرب المفروضة على إسرائيل من خلال الهجوم الإرهابي القاتل من قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 الساعة 06:00”.